13 associations en Luxembourg ont reçu des aides de Cap 48

La salle de réception de la "Petite Plante" de Musson était trop petite jeudi dernier pour accueillir les invités à une conférence de presse organisée pour lancer la traditionnelle opération de vente des post-it de CAP 48. Le ban et l’arrière-ban des organisateurs, tant sur le plan de la Wallonie que de la province de Luxembourg, étaient, entre autres, présents. Les uns venaient pour la promotion de l’opération qui permet bon an, mal an, de dégager 16 millions de recettes (vente de post-it, dons, legs, Viva for Life…), les autres pour présenter le projet de leur association, projet qui a été retenu et que CAP 48 aidera à financer.