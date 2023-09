Alcoolisé, l’aspirant policier a voulu semer la police entre Marche et Hotton

Apercevant une patrouille de police près du Quick de Marche, le jeune conducteur allait être contrôlé. Mais il a alors décidé de semer les policiers en prenant la direction de Hotton à toute vitesse. sans obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre. La course-poursuite allait durer de longues minutes.

Le prévenu multipliant les entorses au code de la route, dont prendre des rues en sens unique à contresens.

À deux reprises, il a percuté le véhicule de police se plaçant sur sa route pour tenter de l’arrêter. Le jeune conducteur a également fait demi-tour pour repartir vers Marche. Cette course-poursuite a pris fin, entre Hotton et Marche, alors que le conducteur a fait mine de redémarrer vers les policiers.

L’un des agents a été légèrement percuté par le véhicule du fuyard. Le policier se sentant en danger a alors fait usage de son arme. La balle s’est logée dans l’appuie-tête du véhicule du jeune homme, qui lui a eu le réflexe de se pencher pour l’éviter

"J’ai agi sans réfléchir"

"Je n’étais pas maître de mes moyens, et j’ai agi sans réfléchir sous emprise de l’alcool, explique le jeune homme devant le tribunal. T out ceci ne me ressemble pas et cela n’avait aucun but."

Le jeune homme est poursuivi en correctionnelle pour entrave méchante à la circulation, rébellion armée et port d’une arme prohibée ; à savoir couteau d’une lame de 30 cm qu’il portait pour aller à la chasse. La conduite en état d’imprégnation alcoolique a déjà été jugée par le tribunal de police.

En plus des poursuites judiciaires, le prévenu, qui était aspirant policier, a été obligé de renoncer à sa carrière dans la police.

Le parquet réclame 6 mois de prison, sans s’opposer à un éventuel sursis.

L’avocat du jeune homme, Me Sylvain Danneels demande la clémence du tribunal. "Mon client était élève policier et, cela n’est pas une circonstance atténuante, mais cela peut permettre de comprendre son comportement, avance l’avocat. Il sait que, s’il est pris alors qu’il conduit sous influence de l’alcool, il pourrait perdre tout. Et il a juste essayé de sauvegarder sa future fonction."

Pour l’attitude irréfléchie de son jeune client "qui aussi crû qu’il allait mourir", le conseil sollicite la suspension probatoire, la probation autonome voire la peine de travail. Mettant en avant le jeune âge du prévenu, son absence d’antécédents judiciaires et le respect des mesures déjà ordonnées. Le prévenu a aussi déjà un métier finalement ailleurs qu’au sein de la police. Jugement le 27 octobre.