Une future réserve naturelle en forêt d’Anlier ?

Hier, Céline Tellier, ministre de l’Environnement, a découvert les aménagements en faveur de la biodiversité, relatifs à ce parc éolien d’Eneco. Elle a été accueillie par le bourgmestre de Léglise, Francis Demazy, les parcelles visitées se trouvant en effet en pleine forêt, sur la commune de Léglise. Ces dernières ont été restaurées, sous la supervision du Département Nature et Forêt (DNF) et ensuite cédées à l’ASBL Ardenne & Gaume qui en assure désormais la gestion.

200 000 € d’investissements

Miguel de Schaetzen, CEO d’Eneco Wind Belgium a expliqué à la ministre Tellier que sa société était fière de pouvoir participer à la préservation de l’environnement aux alentours de ses projets éoliens. "Nous avons investi plus de 200 000 € pour restaurer ces parcelles et les aménager de manière à favoriser le développement de la biodiversité."

Les choses ont été faites dans les règles de l’art. Eneco a engagé un environnementaliste Augustin Rommelmaere, qui fait partie de l’équipe à temps plein et qui a en charge toutes les mesures d’aménagements pour la biodiversité. Et à Fauvillers Léglise, il a même tenu à s’entourer du DNF (Marc Ameels) pour valider les restaurations et réhabilitations des terrains.

Après avoir réalisé plusieurs aménagements pour créer des zones naturelles favorables à la cigogne noire et au milan royal sur des parcelles situées dans le massif forestier d’Anlier (Léglise), Eneco a cédé l’entièreté de ses terrains, 12,5hectares, à l’ASBL Ardenne & Gaume. Celle-ci est chargée de faire obtenir le statut de réserve naturelle agréée à la zone concernée.

La zone aménagée à Léglise en forêt d’Anlier, est devenue un refuge fréquent pour la cigogne noire et le milan royal, grâce aux prairies maigres, à l’humidité des terrains et à la présence de mares, qui leur offrent un environnement idéal.

Une inititative saluée par le DNF

"Nous ne pouvons que saluer cette initiative, commente Marc Ameels, du DNF d’Arlon. Le rôle du DNF était de remettre des avis dans le cadre de permis uniques et de s’assurer qu’il y a bien les mesures nécessaires, compensatoires pour les espèces impactées: le milan royal et la cigogne noire. Les travaux réalisés consistaient en ouverture de fond de vallée, déboisement de résineux, et également la restauration du cours d’eau et des habitats, tels que des prés maigres et des mares pour les cigognes."

Cigogne et milan royal sur le site

"Dans le cadre des aménagements pour la biodiversité nous avons d’abord sélectionné des zones propices, puis procédé au désenrésinement de la zone, implanté un couvert végétale et créé des mares", explique l’environnementaliste Augustin Rommelaere (photo), "l es résultats sont pour le moment très positifs, la restauration évolue bien, la faune s’est rapidement approprié les lieux. Nous avons placé un appareil photo pour vérifier le résultat et de nombreuses espèces sont présentes: la cigogne noire vient régulièrement sur une des mares, nous y observons aussi le passage du milan royal pour ne citer qu’eux".