À vélo, avec leurs profs, pour aller au collège d’Alzon de Bure

Inciter les citoyens à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement, voilà l’objectif de la semaine européenne de la mobilité qui s’est tenue du 16 au 22 septembre. À Bure, au Collège d’Alzon, on n’a pas attendu cette fameuse semaine pour tendre vers la mobilité douce. En effet, depuis la rentrée, quatre professeurs organisent un convoi à vélo en passant de villages en villages pour prendre les élèves à vélo. Ensemble, ils rejoignent l’établissement scolaire au départ de Wellin et de Nassogne. Plus d’une quinzaine de kilomètres à vélo que ces sportifs n’hésitent pas à refaire en fin de journée. "L’idée nous vient de Sindbad Léonard, professeur d’éducation physique dans notre établissement, explique Isabelle Vuidar, professeur de mathématiques. Au printemps dernier, il a lancé l’idée au départ de Wellin. Face au succès d’une telle organisation, nous avons décidé de réitérer l’initiative cette année. Nous stopperons néanmoins après la Toussaint car les conditions météo et de clarté ne seront plus au rendez-vous. L’idée est de reprendre ensuite au printemps prochain."