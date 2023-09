Anna, 13 ans, se qualifie pour la suite de The Voice Kids (vidéo)

C’est avec une interprétation de la chanson "Corps" de Yseult qu’Anna a conquis le cœur de la coach Alice On The Roof. Pourtant, la jeune, à la fin de sa prestation, avoue avoir été envahie par le stress. "Au début, ça allait, mais après, j’étais très stressée", explique-t-elle à sa coach. Et sa coach l’avait bien remarqué: "Je me suis dit: Mince, j’espère que ce n’est pas moi qui l’aie perturbée en me retournant. J’essayais de ne pas te regarder pour que tu restes dans ta bulle."