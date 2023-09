En effet, depuis quelques jours, une chanson lui étant dédiée est apparue sur Youtube. Modestement intitulée "De Lie", elle est signée par le groupe "Ramones van het groenewoud."...qui n’a que ce seul (futur) tube sur sa chaîne.

Et on peut dire que tout y est pour devenir le prochain hymne officiel du Taureau de Lescheret. Un rythme rock entraînant, sur l'air bien connu de "Denis" de Blondie, avec un refrain qui reste dans la tête et des références à tout-va. À commencer par le célèbre "Rodaaaniaaa", connu de tous les amoureux de la Petite Reine, sans oublier, évidemment, les taureaux.

Et la suite ? Les paroles, en anglais, mais également un paragraphe en français, parlent d’elles-mêmes. Le tout dans un clip au kitsch clairement assumé. Avec un mélange d’images d’Arnaud De Lie à vélo, à l’entraînement, en interview et même en salopette affublé d’une couronne royale, ainsi que du groupe des trois rockeurs, sur un fond par moments quelque peu psychédélique.

Si l’on ne sait pas encore si la chanson est validée par le principal intéressé, nul doute que nombre de ses supporters sont déjà en train d’apprendre les paroles, tout du mois de fredonner l’air.

Ce clip, qui compte seulement environ 1800 vues au moment d’écrire ces lignes prouve en tout cas que le Taureau de Lescheret a conquis autant les victoires que les cœurs, avec des supporters toujours plus nombreux. Dont certains un peu plus déjantés que d’autres apparemment, pour notre plus grand plaisir !

La traduction intégrale:

"Oh De Lie, Do bee do, Je suis tellement amoureux de toi De Lie, Do bee do,

De Lie De Lie, Ton maillot est rouge et bleu, Arnaud De Lie, Personne n’est aussi bon que toi,

De Lie De Lie, Je suis tellement amoureux de toi, Tu es un taureau, Tu sprintes comme un chat, T’es supercool, T’es pas un chasse-patate*

De Lie De Lie, Je suis tellement amoureux de toi, Tu es le taureau de Lescheret, Même plus rapide que la voiture de Rodania, Tu es le roi des Flandriennes, même si tu es de Wallonie.

De Lie De Lie, Tu es un grand coureur, De Lie De Lie, Un fils d’agriculteur, De Lie De Lie, Tu es un vrai vainqueur, De Lie De Lie, Oh je suis désolé, Mon français n’est pas si mal, De Lie De Lie, Fanfreluche est une poupée **

Oh De Lie, Do bee do, Je suis tellement amoureux de toi, De Lie, Do bee do, Je suis tellement amoureux de toi De Lie, Do bee do, On t’aime Arnaud, Allez le taureau, Allez, allez, allez, Oh De Lie, Do bee do, Je suis amoureux de toi, De Lie, Do bee do, Je suis amoureux de toi De Lie, Do bee do.

* se dit d’un coureur situé entre deux groupes et qui n’arrive pas à rejoindre la tête

** paragraphe en français dans le texte