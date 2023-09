Le chasseur de Bertrix se dit victime d’un coup monté d’un autre chasseur

Tel pourrait être l’énigme d’un cluedo local revisité à la sauce chasseur. Il n’en est rien, car cette enquête a conduit trois prévenus devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau: le patron de la chasse septuagénaire, son fils qui aurait tiré le cerf et le vieil homme qui a découpé l’animal.

Père et fils crient leur innocence. Le fils explique qu’en cours de chasse, il est parti rejoindre le poste 26. Il n’a donc pas pu tirer l’animal. Le père affirme que dans la remorque, il y avait uniquement des chevreuils et du sanglier.

Pourtant à l’atelier de découpe clandestin, on a bien retrouvé des traces d’un cerf, et même un os, donné au chien de la maison. Et dans l’habitation du patron de la chasse, dans son congélateur précisément, de la viande de cerf étiquetée au 22 novembre 2019.

Viande, os, et viscères dans les bois proviennent du même animal: un cerf.

Six, trois et deux mois de prison requis

Pour le procureur de division Dimitri Gourdange, il n’y a pas l’ombre d’un doute. Il requiert 6 mois de prison et 3 200 € d’amende à l’encontre du titulaire de la chasse, chez qui on a également retrouvé de vieilles armes détenues illégalement. Il demande aussi que le véhicule et la remorque qui ont servi au transport de la carcasse soient confisqués.

Pour le fils, il requiert 2 mois de prison et 1 600 € d’amende. Pour le boucher clandestin (absent), 3 mois de prison et 1 600 € d’amende, ainsi que la confiscation de tout son matériel.

"Une cabale"

Pour Me Dimitri Fourny, avocat du père et du fils, il s’agit là d’une cabale menée par un patron de chasse concurrent.

"On s’interroge sur qui a déposé les viscères là, près du poste 14", commente-t-il. Des traces dans l’atelier de découpe clandestin ? "Tout le monde sait que ce monsieur mettait à disposition sa chambre froide sans contrôle." La viande de cerf dans le congélateur de son client ? "Des chasseurs avaient pour habitude de lui déposer de la viande. Celle-là a été déposée dans la pergola, et il l’a mise dans son congélateur. Curieusement, elle est datée du jour de la perquisition." L’avocat et ses clients y voient clairement un coup monté pour leur nuire.

"Je savais que certains chasseurs pouvaient faire preuve de mauvaise foi, mais là, ils font preuve d’une imagination particulièrement débordante. Une cabale menée au nez et à la barbe du titulaire du droit de chasse et de son fils qui était à ce poste de tir ? ! L’arnaque est totale et parfaite, j’en reste pantois", sourit-il ironiquement.

Le jugement sera prononcé le 24 octobre.