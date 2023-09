Lancement du Tour des Écoles à La Roche-en-Ardenne : une centaine de jeunes sensibilisés

Willy Borsus est allé à la rencontre d’une centaine d’élèves du secondaire. Au cours de la visite, il a précisé que son objectif est double : former 100 000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat, par an, d’ici 2025 et doubler le nombre d’établissements secondaires adhérents.

La tournée des établissements scolaires, mise en place pour promouvoir spécialement l’esprit d’entreprendre auprès du jeune public et notamment féminin, permet de mettre en évidence le témoignage d’entrepreneuses. À l’athénée rochois, c’est Chantal Cabay de la société Picard Consruct de Tenneville qui a partagé son expérience et répondu aux questions des élèves.

Le ministre a rappelé que beaucoup de jeunes en Belgique, se tournent déjà vers l’entrepreneuriat : 12 % des entrepreneurs ont entre 20 et 30 ans. Un chiffre qu’il souhaite voir grandir. Pour cela, il est important de continuer à expliquer aux jeunes les tenants et les aboutissants du métier d’entrepreneur ainsi que ses avantages.

Les élèves ont présenté le projet entrepreneurial développé dans leur école, notamment la création d’un food-truck, l’organisation de soirées cabaret ou encore la rédaction d’un livre qui sera publié dans neuf langues.

Ce Tour des écoles passe par chaque province. Chaque entrepreneuse a été sollicitée en lien avec la région de l’établissement secondaire et, si possible, avec un lien avec les spécificités de l’école. Dans le Namurois, Florence Fernémont de la société Carrément Bon se rendra à l’école professionnelle de Namur le 10 novembre.