Un élève de 13 ans tabassé par un directeur à Saint-Mard?

Les deux prévenus sont accusés de coups et blessures sur un mineur, un jeune élève de 13 ans au moment des faits.

L’enfant a été bousculé violemment lors d’un entretien musclé suite à des problèmes de comportement. Directeur et sous-directeur se retranchent devant la difficulté récurrente rencontrée dans un établissement où ils doivent gérer des enfants à la fois fragilisés, mais aussi imprévisibles dans leur comportement.

Un avocat Bruxellois et le bâtonnier Pierre Neyens défendent les intérêts de la Communauté Wallonie-Bruxelles et des parents de la victime. Me Émilie Romain et Me Anne De Bie défendent les deux accusés, assis chacun à un bout du banc afin d’éviter tout incident, le sous-directeur étant particulièrement remonté contre son ancien supérieur hiérarchique.

Jiu-jitsu

Les faits datent du 14 octobre 2019 après-midi à la sortie des classes. Un incident éclate entre un jeune élève qui venait de frapper quelqu’un et un enseignant qui se fait copieusement insulter. Mise au courant, la direction (directeur et sous-directeur) décide d’interpeller l’élève et de l’amener dans leur bureau. "Il était en rage. Il hurlait, il m’insultait et me menaçait, explique le sous-directeur. J’ai tendu mes bras pour éviter qu’il n’avance vers moi. En cas d’incident, j’essaye toujours de privilégier le dialogue." La suite est d’une rare violence: coups, clés de bras et tentative de strangulation de la part du directeur, par ailleurs ceinture noire de jiu-jitsu. "Je me suis rendu au bureau pour téléphoner à la maman, poursuit le sous-directeur. J’ai entendu crier. Je me suis aperçu que mon directeur et le gamin s’empoignaient en étant tombés au sol l’un sur l’autre. J’étais ulcéré par l’attitude de mon collègue. Je lui ai crié “Arrête tes conneries, lâche-le.” Il m’a regardé avec un sourire narquois. Je lui ai alors intimé l’ordre de le lâcher, ce qu’il a finalement fait." Un certificat médical atteste de nombreux coups reçus par le jeune ado.

Le sous-directeur a très mal vécu les événements, il est tombé en dépression: "J’ai été à deux doigts de mourir tellement je me sentais mal. Encore aujourd’hui, je reste traumatisé."

Quatre autres plaintes et un climat délétère

Que s’est-il passé dans l’école saint-mardoise depuis 2016 et la prise de fonction du directeur Cédric Fichet ?

Plusieurs plaintes, en 2018, 2019, 2020 et 2021, ont été déposées à l’encontre de celui qui s’est reconverti aujourd’hui dans le syndicalisme. Elles n’ont débouché sur rien de concret. L’affaire en cours a par contre abouti à sa mise à pied en décembre 2021. "J’ai réagi normalement face à une situation compliquée, se défend le directeur. Il faut se rendre compte de ce qu’est une école spécialisée pour comprendre qu’il faut agir rapidement en fonction de chaque cas qui est différent. Dans ce cas-ci, je devais me protéger, protéger les deux collègues qui étaient sur place, mais aussi l’élève en crise, contre lui-même. Pour le reste, je suis persuadé être victime d’une cabale de la part d’une partie du personnel."

Les échanges orageux d’hier ont montré, en tout état de cause, que le climat dans l’école gaumaise est à tout le moins tendu et délétère. Il y a un clan qui défend le directeur contre vents et marées et il y a un autre clan qui est ulcéré par ses méthodes et qui l’accuse de tous les maux.

Les différentes parties échangeront leurs conclusions pendant l’hiver et se retrouveront au printemps, le 24 avril, pour le réquisitoire et les plaidoiries.