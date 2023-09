Chasse ou balade ? Un site web pour partager la forêt

Afin d’assurer la sécurité des usagers, l’accessibilité est partiellement restreinte certains jours entre le 1er octobre et le 31 décembre. Des affiches jaunes et rouges sont apposées le long des chemins, identifiant clairement les dates concernées par une simple prudence ou une interdiction de circuler.

Le site web partageonslaforet.be du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, permet d’identifier chaque jour les territoires dont l’accès est fermé et ainsi éviter aux promeneurs de devoir rebrousser chemin de manière imprévue.

Déjà bien connue dans le massif d’Anlier, l’application a été améliorée notamment grâce à un partenariat avec le projet Chasse On Web du SPW. À partir de cette saison, elle permet de superposer aux territoires chassés les randonnées balisées par localité et il est même possible de charger son propre itinéraire au format. gpx.

Les informations sont également consultables par cantonnement DNF et par conseil cynégétique, et ce, sur tout le territoire au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Pour rappel, ce progrès pour l’ensemble des usagers des massifs forestiers du sud du pays est possible grâce au projet pilote wallon “Partageons la Forêt”. Porté par le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier et soutenu par les trois ministères, de la nature, de la chasse et du tourisme, il a été officiellement lancé en juin 2022 au cœur du massif de la forêt d’Anlier.

Diverses actions de sensibilisation, de promotion du dialogue au niveau local et de vulgarisation de la loi forestière sont mises en place en partenariat avec les acteurs locaux : la maison du tourisme Cap Sûre-Anlier, le Conseil cynégétique CCFARM et le cantonnement DNF d’Habay.