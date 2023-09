Couse cycliste Famenne Ardenne Classic : la circulation et le stationnement seront perturbés ce week-end à Marche-en-Famenne

La circulation et le stationnement seront perturbés samedi et dimanche.

Avenue de la Toison d’Or

· Circulation

Dès ce vendredi, mise à sens unique vers Marloie dans la portion comprise entre la rue de la Mocrie et la rue des Trois Bosses, de 13 heures à 20 heures ; du 30 septembre à 10 heures au 1er octobre à 22 heures, fermeture complète (sauf riverains).

Ce dimanche, fermeture à la circulation de 13 heures à 17 heures, dans la portion comprise entre la rue Neuve et la rue de la Mocrie et fermeture à la circulation, dans la portion comprise entre la rue du Luxembourg et la rue Neuve, entre le 1er passage et le dernier passage.

· Stationnement interdit

Du 29 septembre à 10 heures au 2 octobre à 12 heures, avenue de la Toison d’or dans sa portion comprise entre le pont de la N4 et la rue des Trois Bosses ; le 30 septembre à 13 heures jusqu’au 1er octobre à 18 heures, avenue de la Toison d’or, dans sa portion comprise entre la rue de la Mocrie et l’étude Pierard. Le 1er octobre de 10 heures à 18 heures avenue de la Toison d’Or dans sa portion comprise entre la rue du Commerce et la rue de la Mocrie.

Rue Neuve : fermeture à la circulation le dimanche de 13 heures à 17 heures, dans la portion comprise entre le parking Folon vers l’avenue de la Toison d’or.

Rue des Trois Bosses : fermeture dimanche de 13 heures à 18 heures.

Parking de la Mocrie : stationnement interdit le dimanche de 8 heures à 18 heures sur les 35 emplacements situés côté avenue de la Toison d’Or jusqu’à l’entrée des garages de l’immeuble n° 61.

Rue du Commerce : stationnement interdit dimanche de 6 heures à 18 heures.

Avenue de France : stationnement interdit le dimanche de 10 heures à 18 heures, dans sa portion comprise entre le boulevard du Midi et la rue du Commerce.

Passage du circuit local : avenue de la Toison d’Or – rue Pierre St-Hubert – rue de la Carrière – rue de Hédrée – Pachis des Bœufs – rue du Petit-Bois – Rue de la Rochette – rue de Bastogne – rue de La Roche – rue de la Hazette – chemin de Charneux – rue Félix Lefèvre – rue du Beau Revoir – chaussée de Rochefort – avenue de France – rue du Manoir – rue du Commerce.