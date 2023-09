Des outils pour réduire la conso d'énergie en province de Luxembourg

Afin de donner l’exemple en matière de développement durable et de responsabilité environnementale, la Province de Luxembourg propose des outils à la disposition des communes pour les aider dans la gestion énergétique de leurs bâtiments. Ce mardi, la Députée provinciale Marie-Eve Hannard a présenté deux nouveaux outils qui seront disponibles d’ici le mois de novembre. "Décarbolux-bâtiment" est un outil d’évaluation de la performance énergétique de bâtiments. Il permettra d’évaluer les six facteurs qui entrent en jeu lors d’une consommation d’énergie comme le climat, l’enveloppe du bâtiment, les systèmes énergétiques, l’exploitation du bâtiment, le comportement des occupants et la qualité de l’environnement intérieurs.