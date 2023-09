Les 20 ans du mariage homosexuel célébré à Virton: et après?

Si l’accent est mis sur ce qui a été réalisé ces 20 dernières années, les organisateurs s’interrogent aussi sur le présent et le futur. "Nous proposons une table de réflexion qui réunit plusieurs profils: des citoyens, des membres d’associations, membres de la communauté LGBTQIA+ et des représentants politiques. L’objectif est de dialoguer pour créer ensemble la base de notre mémorandum qui sera diffusé à partir de janvier 2024 auprès des 44 Communes de la province. Nous aimerions qu’il y ait une réflexion autour de ce sujet au niveau politique en vue des élections communales."

Une exposition sur les archives de presse

À travers une exposition, les organisateurs ont également voulu mettre en avant le traitement médiatique donné à l’article 143 du Code civil. "La MAC s’est intéressée à la communication autour de cet événement dans la province. Nous sommes surpris de voir le peu de bruit qu’il y a eu ici".

À l’époque, tous les bourgmestres n’étaient pas favorables à cette loi. C’est que si le combat des LGBT dans le monde est assez récent et débute en 1969 avec les émeutes de Stonewall à New York, il l’est encore plus dans notre pays. Le premier "homodag" (journée homosexuelle) est organisé en mars 1978 à Gand et la première "Journée des lesbiennes" cinq ans plus tard dans la même ville. "En 2003, la Belgique est le second pays, sur 36 actuellement, à légaliser le mariage pour les personnes du même sexe. Mais les couples homosexuels ne sont pas encore sur un pied d’égalité puisqu’ils doivent attendre 2006 pour adopter. Aujourd’hui, 3% des mariages en Belgique sont des mariages gay. Ces unions ne sont pas une menace pour les couples hétéros ou la société. Accepter la différence rend notre monde plus riche. Vivre ensemble dans la diversité est la base de notre sociét é", affirme Annie Goffin, échevine du Genre.

Si les avancées sont notables (création d’un service fédéral de lutte contre les discriminations, fin de la psychiatrisation et de la stérilisation forcées des personnes trans), des efforts restent à faire. "Nous voulons revendiquer une société plus juste, solidaire, ouverte et inclusive et souhaitons éviter que la discrimination, le racisme et les stéréotypes ne se développent au quotidien. Or, les stigmates sont toujours orientés vers les personnes qui sont “différentes”", termine Yasmine Pelzer, directrice du CAL.