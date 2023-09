Un couple arlonais condamné à... nettoyer régulièrement son logement

Des conditions probatoires inhabituelles

Le juge Philippe Nazé n’a pas suivi la demande d’emprisonnement ferme requise par le ministère public, mais a mis en exergue l’impossibilité pour Madame, qui ne travaille pas, de subvenir seule aux dépenses du ménage. Il a aussi noté que le PV des policiers intervenus sur place décrivait un grand désordre dans l’appartement, à la limite de l’insalubrité.

"Pour déterminer la sanction, explique-t-il, nonobstant la gravité des faits, il sera tenu compte de la sécurité de la famille qui serait compromise par une privation de liberté, des regrets du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que le prévenu et la victime demeurent en couple et élèvent ensemble leur premier enfant en attendant la venue d’un second." La condamnation, à huit mois de prison et 800 € d’amende, sera assortie d’une mesure de faveur en ce qui concerne la prison. Un sursis lui sera accordé à condition "d’une part, de contribuer effectivement aux dépenses du ménage en présentant trimestriellement les comptes du ménage et la preuve de son intervention et d’autre part, de contribuer aux soins du logement et du ménage en produisant la preuve photographiée de la propreté élémentaire".