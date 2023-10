"La buvette du club d’Autelbas, c’est un peu le monstre du Loch Ness d’Arlon"

Le club d’Autelbas, qui couvre aussi le football des villages de Sterpenich et Barnich, est né en 1971. "Lors de la saison 2016/2017, se souvient le président Franck Prieur, nous avons dû abandonner notre projet à cause du cours d’eau qui passe à proximité. Trois ans plus tard, nous avons rentré un 2e dossier qui a été jugé trop ambitieux et trop cher. Vous êtes aujourd’hui installés dans ce qui est notre troisième projet qui a enfin pu aboutir. Heureusement, le collège communal ne nous a pas abandonnés."

Ne pas s’arrêter en si bon chemin

Franck Prieur qui a repris la présidence du club après la démission du légendaire Michel Hardy, au club depuis 1973 et président pendant 11 ans, ne considère pas l’arrivée de cette buvette tant attendue comme un aboutissement. "Nous avons été un des derniers clubs de la province à être doté d’un éclairage, poursuit-il. Nous avons attendu très longtemps pour recevoir nos membres et les joueurs d’autres clubs dans une buvette digne de ce nom. Il nous reste à finaliser les discussions avec les propriétaires de terrains voisins pour aménager un terrain supplémentaire indispensable vu notre nombre d’équipes, à agrandir notre parking et à sécuriser la route qui nous sépare de l’école et aussi à installer des panneaux photovoltaïques."

©ÉdA

La présence du bourgmestre Vincent Magnus et de plusieurs échevins, du président du CP, Daniel Muller, et de plusieurs autres membres, a conforté le club du président Prieur dans sa volonté de s’inscrire parmi les clubs qui comptent dans la province de Luxembourg.

La coupe du ruban, le dévoilement de la plaque inaugurale, le verre de l’amitié et les zakouski étaient importants pour marquer l’événement d’une pierre blanche. Cerise sur le gâteau, dans la foulée, la victoire de l’équipe première contre Nothomb B a permis au club de rester en tête du classement de la P3A.