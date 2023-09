Sébastien Michel quitte le conseil communal à Virton

Après de mûres réflexions, Sébastien a également pris une décision importante pour sa vie locale: il a choisi de démissionner de son poste au conseil communal. Il estime qu’il ne pourrait plus s’investir pleinement dans son mandat, mais son engagement au fil des dix dernières années ne sera jamais oublié.

Au nom de tous les membres de notre groupe, je tiens à exprimer notre plus profonde gratitude envers Sébastien pour sa dévotion, sa persévérance, et son dévouement pendant cette décennie. Nous lui souhaitons sincèrement le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie. Que son périple en Asie soit source d’inspiration et d’épanouissement, et qu’il puisse réaliser tous ses rêves de découvertes."

"Je quitte le conseil communal: une décision réfléchie"

De son côté, Sébastien Michel a tenu à communiquer à tous les membres et adhérents de la famille politique des Citoyens cette lettre: "Après plus d’une décennie enrichissante en tant que membre du conseil communal de Virton, j’ai pris la difficile décision de me retirer de ma fonction de conseiller.. Ces années ont été une expérience formidable, avec ma première législature au sein de la majorité suivie d’une seconde dans la minorité. Les premières années m’ont offert l’opportunité d’apprendre, tandis que les suivantes m’ont permis de contribuer personnellement au groupe"Citoyens" et au conseil communal.

Les séances du conseil étaient animées par des débats passionnés, se prolongeant souvent bien après minuit, mais toujours enrichissantes. J’ai eu l’occasion de rencontrer des individus dévoués et engagés dans leurs mandats, regorgeant d’idées pour rendre Virton plus dynamique et accueillante.

Actuellement, mes engagements privés et professionnels ne me permettent malheureusement plus de remplir pleinement cette fonction. C’est pourquoi je prends la décision de céder mon mandat, donnant ainsi l’opportunité à un nouvel élu de s’investir pleinement et d’apporter sa propre contribution à la vision communale.

Ayant été le conseiller le plus jeune pendant presque une décennie, il est temps pour moi de m’engager pleinement dans d’autres projets qui me tiennent à cœur, à l’aube de la trentaine, avec l’objectif d’acquérir de nouvelles compétences. L’avenir dira si cette pause dans ma vie politique est de courte ou de longue durée, voire si elle marque une fin définitive.

Je quitte le conseil avec une grande sérénité, sachant que notre suppléant, Fabien Baetslé, est pleinement qualifié pour assumer sa mission et promouvoir les valeurs de notre mouvement lors des prochaines sessions du conseil.

J’en profite pour remercier tous les membres de mon groupe "Citoyens" ainsi que les conseillers avec qui j’ai eu le plaisir de travailler pendant toutes ces années. Je remercie également l’ensemble des Virtonnais qui m’ont donné leur confiance et permis d’apporter ma pierre à l’édifice communal ainsi que les responsables politiques d’autres niveaux qui m’ont soutenu depuis le commencement.

Je souhaite à mon groupe de continuer à défendre nos projets et nos valeurs, qui sont les nôtres depuis la création du mouvement il y a près de six ans. Ils ont tout mon soutien pour cette dernière année et pour les aventures à venir. Notre mouvement a permis à chacun de trouver sa place et de proposer ses idées pour améliorer notre belle capitale gaumaise.

En outre, je souhaite à tous les élus, de tous les groupes, de continuer à travailler pour le bien commun et de mettre leur expérience au service de la population, dans cette année à venir qui s’annonce intense.

Enfin, j’espère que les groupes politiques ouvriront leurs portes à de nombreux jeunes de moins de 30 ans lors des prochaines élections locales, et que les Virtonnais leur feront confiance pour s’investir pleinement dans la nouvelle législature. C’est ainsi que nous aurons la chance de voir une nouvelle génération s’engager activement.", termine Sébastien Michel.