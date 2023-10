Quel avenir pour l’aire autoroutière de Hondelange ?

”Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité sur le site dans l’attente d’une démolition des infrastructures, qui pourrait encore être évitée si un projet compatible avec le site était soumis et accepté d’ici l’obtention du permis de démolition”, précise la Sofico dans un communiqué.

La Sofico a réalisé deux appels d’offres en vue de la reprise voire du redéploiement des activités commerciales en place. Aucune offre n’a toutefois été déposée au vu des importantes contraintes inhérentes au site. “La Sofico, en tant que gestionnaire, se doit d’assurer la sécurité sur son domaine et a donc mis en place une série de mesures qui ont pris leurs effets ce1er octobre, à savoir l’organisation d’un service de gardiennage, la sécurisation au niveau des accès aux bâtiments et une présence ponctuelle de la police.”

Une demande de permis unique en vue de la démolition des bâtiments est en cours de préparation. Le temps nécessaire à l’obtention de ce permis sera mis à profit pour relancer un ultime appel à intérêt qui pourrait encore permettre de maintenir une activité.

Pour rappel, la Sofico gère les 105 aires qui bordent les autoroutes de Wallonie. Parmi elles, près 67 sont non concédées et 38 sont concédées à des énergéticiens ou à des PME qui y assurent l’entretien et une offre de services.

Les concessions sont renouvelées pour une durée de 20 ans. Lors du renouvellement, la Sofico, par son cahier des charges, porte une attention particulière à la qualité et à la diversité des services offerts aux usagers ou encore à la qualité générale des aménagements.