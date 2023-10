Inondations, attentats... "On doit répondre aux crises avec nos capacités"

Autant de crises qui produisent en aval d’autres crises au moment du débriefing. À la demande de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, une commission pluridisciplinaire a rédigé un livre blanc établissant " des recommandations permettant d’améliorer la gestion de crise en Belgique." À la présidence de ce groupe de travail, on retrouvait le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz.

Annelies Verlinden, pourquoi avoir initié cette réflexion sur la gestion de crise ?

A. V. Ce que j’ai remarqué, c’est que, pendant la gestion de l’urgence, il y a une grande focalisation sur l’événement encours. Et puis ça retombe… Mais il faut apprendre de ces crises, tirer les leçons. C’est pour ça que je suis contente de la façon dont ce Livre blanc a abordé les choses.

Confier la présidence de ce groupe au gouverneur de la province de Luxembourg, c’est aussi confirmer que les Provinces ont encore un rôle à jouer dans les différents niveaux de la gestion de crise ?

A. V. Oui, j’en suis convaincue. J’ai assisté à une réunion de débriefing du gouverneur Schmitz après les inondations (NDLR: de juillet 2021). J’ai été impressionnée par la manière dont il a géré cela. Tout était déjà implémenté, on voyait que les relations étaient stables et déjà bien établies.

On ne peut pas exclure d’autres crises à venir dans notre pays et il faut ainsi créer de la résilience.

Olivier Schmitz, la manière de gérer les crises évolue au fil du temps ?

O. S. Le premier texte est arrivé après Ghislenghien. La vision d’il y a 20-25 ans, c’était une crise tous les 5 ans. La nature des crises évolue aussi et le rythme aussi. Maintenant, on est plus à 5 crises par an. Il faut donc réfléchir à comment gagner en résilience et être plus fort pour que le public ait les services qu’on attend d’un État.

C’est une question de moyens ou bien de communication ?

A. V. J’ai toujours regardé la gestion de crise comme un enseignement à tirer. On a manqué de bateaux pendant les inondations mais on n’en aura peut-être pas besoin pendant 10 ans. Il faut prendre des décisions bien informées. Avoir un hélicoptère pour les feux de forêts, c’est une question actuelle…

TROOZ. LE GRAND NETTOYAGE AU LENDEMAIN DES INONDATIONS DURANT LESQUELLES LA VESDRE EST SORTIE DE SON LIT POUR DEVASTER LE VILLAGE. Photo michel tonneau ©MICHEL TONNEAU

Dans ce Livre blanc, on évoque la volonté de travailler la "culture de risque" au sein de la population.

O. S. La base de la réflexion, c’est de faire travailler ensemble toutes les forces vives du pays: de la famille à l’État. Il faut l’accepter et se préparer sans se faire peur. L’objectif est de produire des effets communs et de la résilience.

Des citoyens bien formés, ce sont aussi des citoyens qui ne feront pas appel à des services d’urgence si ce n’est pas nécessaire.

L’important, c’est d’additionner les moyens. Et parfois même dans les administrations ou les entreprises dont la gestion de crise n’est pas le métier.

Le principe d’une crise, c’est qu’on manque de quelque chose. Et la réponse, ce n’est pas d’avoir un système où il n’y aura plus de crise mais de pouvoir y répondre avec nos capacités.

A. V. On l’a vu avec les zones de secours. Celles d’Anvers et de Gand sont allées en renfort pour les inondations mais il n’y avait pas de vue d’ensemble sur les moyens mis en œuvre comme cela se fait au niveau de la police. Maintenant, nous avons créé un organe central pour les zones de secours. Et on sait que le monde idéal n’existe pas mais il faut être efficace avec les moyens dont on dispose.

Gérer une crise sanitaire comme le Covid ou un accident de train, ce n’est pas la même approche. Comment faire la distinction ?

O. S. Lors des crises complexes, il faut encore plus une approche en réseau. Ces crises peuvent mettre en danger l’organisation des institutions.

Une de nos conclusions, c’est qu’il faut apprendre à décloisonner.

Maintenant qu’on a ce Livre blanc, quelle va être la mise en œuvre ?

A. V. Toutes les mesures reprises dans le Livre blanc n’attendent pas forcément la modification de la législation sur la gestion de crise. Néanmoins nous avons entrepris un gros chantier dans ce sens qui est la rédaction de la codification. On est d’ailleurs en train de rédiger la codification de la législation sur la gestion de crise. Ce projet permettra de mieux savoir qui peut prendre quelle décision et à quel moment.

Un élément important que relève la commission ayant rédigé ce rapport, c’est l’importance de la phase de rétablissement. Il faut déjà penser au temps d’après alors qu’on est toujours en plein cœur de la crise.

O. S. La préparation en amont doit intégrer la planification d’urgence. Le rétablissement doit se préparer car le public est en attente qu’on s’occupe de lui. On doit avoir autour de la table quelqu’un qui puisse dire: voilà ce qui va se passer dans 3-4 jours.

Que retiendrez-vous comme enseignement clé dans la gestion de crise et que vous formulez dans ce livre blanc ?

O. S. Notre commission n’avait pas pour objectif d’évaluer les crises. Si on doit se projeter, il faut alors une meilleure coordination entre tous les acteurs.

L’intégration de nouveaux acteurs est aussi essentielle. On doit tenir compte de nos services et des gens qui apportent une plus-value.

A. V. L’expérience de terrain est aussi très importante. Le gouverneur d’Anvers m’expliquait avoir été confronté à cinq explosions en un an. À la cinquième, tout le monde savait comment faire.

Le gouvernement fédéral planche sur le budget 2024. Y a-t-il de l’espace pour dégager un budget spécifique pour cette gestion de crise ? De quoi a-t-on besoin ?

A. V. On a déjà investi un budget pour le recrutement des centrales d’urgence 101 et 112. Il faudrait aussi plus de budget pour les personnes de la Protection civile qui font du dispatching.

En ce qui concerne l’hélicoptère pour s’occuper des feux en milieu naturel, on doit utiliser actuellement celui de la police. De ce côté, il faut également envisager d’investir.

Apprendre aux enfants qu’ils seront confrontés à des crises

Les recommandations dans ce Livre blanc évoquent la mise en place d’une «culture de la crise». Ce qui, par exemple, implique que les enfants soient éduqués sur le risque afin de mieux les préparer à affronter une crise.

Ce groupe de 19 experts était présidé par le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz. Il était composé d’universitaires, de membres de la police, de la protection civile, de la défense, des services fédéraux (SPF), de zones de secours…

Dans les conclusions de ce travail de réflexion sur la gestion de crise, on insiste sur le fait que «la seule réponse possible est l’approche en réseau.» «La Commission insiste sur l’importance pour la Belgique de se préparer à devoir affronter dans le futur des crises d’un nouveau genre. Systémiques, polymorphes, aux effets domino, elles ébranlent les fondements de notre société.»

Les dérèglements climatiques promettent des catastrophes récurrentes. Il faut donc s’y préparer. La Commission explique ainsi qu’il faut «éduquer les enfants» car ils représentent les futurs adultes «potentiellement confrontés à des risques qu’ils auront appris à connaître.»

Rétablissement : l’après-crise est une étape clé

Les citoyens doivent donc être mieux préparés à vivre ces périodes de crise. Pour cela, il faut les impliquer dans la préparation du risque, dans la gestion de la phase aiguë du risque et aussi dans la période de rétablissement.

Le rétablissement est un moment capital car il permet à une région, à une zone sinistrée de se reconstruire. Et c’est ce qui permet de garder le moral et la confiance dans le système. Cette phase était peu prise en considération auparavant. La volonté de la cellule est de désigner des coordinateurs permanents qui gèrent l’aspect rétablissement. Et ce dès la phase aiguë de la crise et pas lorsque la tension est retombée. La Commission souhaite ainsi intégrer «le rétablissement comme une composante explicite dans le plan général d’urgence et d’intervention local.»

Dans ce livre blanc, la notion de «turbulence governance» est aussi largement évoquée. Elle concerne les situations catastrophiques de type B; celles qui sont polymorphes, aux causes et conséquences peu claires et à durée longue (comme le Covid, par exemple). La catégorie A concerne des crises clairement identifiées (accident, inondations…).

Cette turbulence governance se présente comme «une approche innovante, efficace, dynamique et flexible». L’approche exige des différentes collaborations un rôle actif plutôt que passif dans la gestion de crise. «Elles associent et partagent des informations, moyens, activités et compétences d’organisations souveraines et uniques afin de parvenir ensemble à un résultat qu’aucune d’entre elles n’est à même d’atteindre seule.»

E. H.