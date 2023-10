"Je l’ai vu, le Taureau ; je l’ai vu comme je vous vois" : reportage au cœur des supporters de De Lie à Marche (vidéo)

"A vec tous ces supporters agglutinés en rangs serrés devant la scène, on se croirait en plein concert de Bruel ou de Calogero. C’est inouï." Roger Verdin connaît bien la maison. Avec son épouse, ils viennent de fêter leurs vingt ans comme concierges au WEX. Qui plus est, à l’instar de Freddy Havelange, il est un peu la bible du vélo pour les plus jeunes. "Ce qui me fascine, c’est le regard de toutes ces personnes, autant les adultes que les plus jeunes pour tous ces cracks", insiste-t-il.