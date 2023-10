Vers 16 h 50, un véhicule seul en cause est sorti de la route, rue de Chavée à Forrières (Nassogne), pour une raison à ce stade inconnue, et a fini sa course en contrebas de la chaussée, au milieu des arbres.

Les secours sont descendus en nombre rue de Chavée entre Nassogne et Forrières ce dimanche en fin de journée. ©

Trois autopompes, le SMUR, deux ambulances ainsi que la police sont descendus sur les lieux. Ainsi qu'une équipe du GRIMP (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux).

Il a fallu désincarcérer au moins un des occupants.