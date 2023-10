Vendanges à Torgny: "rien à voir avec l’année dernière, hein !" (vidéo)

La saison avait pourtant bien commencé. Les belles journées de mai et juin ont battu tous les records et les grappes étaient déjà bien fournies pour affronter l’été.

De la pourriture s’est développée sur les raisins

"On était partis pour faire une récolte exceptionnelle, se souvient Michel Crucifix. On avait beaucoup de raisins et la floraison s’était très bien passée. Mais les grappes ont souffert de l’excès de pluie entre mi-juillet et mi-août. La vigne ne pouvait pas sécher entre les averses. L’humidité reste sur les raisins et les parasites se développent."

Aucun traitement bio – pourtant habituellement efficaces – n’a eu raison de ces parasites, générant beaucoup de pourriture au sein des grappes.

Fait étonnant: la plupart des grappes contiennent à la fois des raisins mûrs, des raisins pourris ainsi que des raisins encore tous petits et pas mûrs du tout. Ce qui rend la vendange bien plus lourde.

Les grappes sont drôlement garnies cette année, avec certains grains mûrs, d’autres pourris et certains très petits ©Nicolas Dabe

"L’année passée, c’était impeccable, se rappelle Éric qui vendange bénévolement pour la deuxième fois. On avait du plaisir à ramasser, et ça allait vite. Aujourd’hui, cela prend énormément de temps, c’est ça qui est compliqué."

Un bon cru s’annonce

Aussi, les grains sont, pour certains à peine mûrs. Pourtant, c’est bien ceux-là que la vingtaine de bénévoles s’est attachée à cueillir ce week-end. "On fera une deuxième récolte la semaine prochaine avec les grains qui sont bien mûrs et sains, explique Michel Crucifix. Leur sucrosité va encore augmenter pendant quelques jours, ce qui nous permettra de faire un jus plus concentré à mélanger avec celui extrait du raisin récolté aujourd’hui. On pourra augmenter le taux d’alcool et il y en aura ainsi assez pour faire notre crémant."

Si la récolte est plus compliquée, elle n’est néanmoins pas perdue: les raisins sains semblent déjà très bons et suffisamment sucrés, ce qui annonce un bon cru.