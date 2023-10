Le tribunal le condamne à une peine de 2000 € d’amende.

Au civil, M. Wuidar devra verser en plus 250 € à un agent du DNF, à majorer des intérêts judiciaires, plus la condamnation aux dépens liquidés au profit de la partie civile pour un montant de 225 €.

Le tribunal correctionnel estime qu’il y eu incinération de déchets par l’agriculteur et donc infraction au décret sur la gestion des déchets. Plus un délit de "rébellion armée" avec son tracteur.

Les faits remontent au 3 mars 2021. Intervenant pour le DNF, un agent forestier avait été prévenu qu’une importante colonne de fumées sombres était visible depuis un champ à Odeigne (Manhay). Il s’est rendu sur place et a été surpris de découvrir "des bâches et résidus en plastique qui brûlaient dans la parcelle, en plus d’herbes séchées", avait plaidé l’avocate de la partie civile pour la Région wallonne.

Toujours selon l’agent du DNF, l’ancien mayeur de Manhay avait "fait mine de ne pas entendre les injonctions du DNF et était occupé à vouloir éteindre le feu avec son chargeur et des pelletées de terre qu’il déversait".

Un 2e agent du DNF était alors arrivé sur les lieux à son tour. Tous deux ont voulu bloquer M. Wuidar à la sortie de sa parcelle afin de l’interroger, mais d’après eux, l’agriculteur a voulu les intimider en plaçant son tracteur contre le véhicule des agents forestiers.

Selon Me Jean-Pierre Dardenne, défenseur du prévenu, c’est fortuitement que le feu s’est propagé à de la matière plastique. "M. Wuidar avait mis le feu à des herbes sèches uniquement. Un coup de vent a changé la direction du feu alors qu’il avait quitté la parcelle. Il a dû revenir, prévenu par une voisine, car son feu était à moins de 100 m des haies, vergers et maison. Et c’est en voulant éteindre le feu avec de la terre que des bandes plastiques sur le chargeur du tracteur ont pris feu."

Le tribunal correctionnel d’Arlon n’a pas cru à cette version de M. Wuidar et son défenseur et a accordé du crédit à la version des agents du DNF.

Le tribunal a aussi refusé la demande de sursis demandée par la défense du prévenu, sinon ce serait "banaliser dans l’esprit du prévenu et au sein de la population un comportement attentatoire à l’environnement et troublant l’ordre public", dit le tribunal.