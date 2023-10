Doubler la part des navetteurs d’ici 2040 : les ministres Gilkinet et Bausch veulent booster les lignes ferroviaires transfrontalières

Le ministre de la mobilité Georges Gilkinet et son homologue grand-ducal François Bausch ont signé ce mardi, une lettre d’intention afin de renforcer la collaboration sur le rail entre les deux pays. Ils veulent doubler la part des navetteurs quotidiens d’ici 2040, en faisant du rail la colonne vertébrale de la mobilité durable.

” Les élections législatives se déroulent ce dimanche 8 octobre au Grand-Duché de Luxembourg, rappelle le député wallon Jean-Philippe Florent. La date de la signature de cet engagement commun très fort était la dernière fenêtre pour lancer une impulsion avant les élections. Cet accord n’est pas anodin dans le sens où il a été validé par les CFL et la SNCB.”

Pour rendre l’offre ferroviaire plus attractive, les deux pays veilleront à réduire le temps de trajet entre Luxembourg et Bruxelles, l’axe principal. Un engagement qui sera donc également bénéfique aux navetteurs à destination de Namur et Bruxelles.

Plusieurs projets concrets permettront de faciliter le quotidien des navetteurs. Le futur nouvel arrêt Hollerich, connecté au tram, offrira un accès direct au centre d’affaires et au centre-ville sans devoir passer par la gare centrale. À partir de décembre 2026, il y aura une offre rapide de trois allers-retours vers Luxembourg. Enfin, dès 2024, la liaison actuellement opérée par les CFL entre Luxembourg et Arlon, une fois par heure, sera prolongée jusqu’à Libramont.

Des avancées qui sont le fruit de l’étude sur le potentiel menée conjointement par les CFL et la SNCB. La collaboration est organisée et planifiée pour rendre effectifs ces objectifs par étapes dans les années à venir. La SNCB confirme la gratuité des parkings dans toutes les gares de la province.

” Il s’agit là d’une impulsion inédite donnée au rail entre les deux pays, grâce aux deux ministres écologistes, souligne le député fédéral Olivier Vajda. La collaboration entre les rails belges et luxembourgeois est plus forte que jamais auparavant. J’espère qu’elle permettra d’engranger encore plus avancées pour l’ensemble des habitants de la province de Luxembourg, grâce à cette collaboration fructueuse des CFL et de la SNCB.”

Pour Ecolo Luxembourg, le renforcement du service en heures de pointe depuis Libramont ouvre de nouvelles perspectives pour Viville, qui pourrait devenir un arrêt intéressant pour les navetteurs en amont d’Arlon.