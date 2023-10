La Bertrigeoise Marion Duplicy à The Voice Kids, ce mardi soir

Une semaine après le passage de la jeune Anna de Musson dans The Voice Kids, c’est au tour d’une seconde luxembourgeoise de se produire sur scène ce mardi soir. En effet, Marion Duplicy de Bertrix démontrera tout son talent lors des auditions à l’aveugle de la célèbre émission de télé-crochet musical. Agée de 13 ans, la jeune fille est étudiante à l’Institut Notre-Dame de Bertrix. "Marion a commencé à faire de la guitare il y a un peu plus de trois ans, souligne sa maman Elise Wavreille. Au fur et à mesure de ses apprentissages, elle a commencé à chanter en même temps. Depuis un an et demi, elle s’est également mise au piano". La jeune bertrigeoise reprend habilement des tubes de la chanson française, mais ce n’est pas tout. L’été dernier, elle s’est produite sur la scène du Baudet’stival de Bertrix en reprenant les plus grandes chansons rock de Radiohead, Keane ou encore U2. "Elle a appris la guitare dans le cercle familial et le piano chez un professeur à Bertrix, précise la maman. Au niveau du chant, elle a fait une année à l’Académie de musique de Bertrix. C’est bien sûr une fierté pour toute la famille de la voir se produire dans une telle émission. Elle est d’ailleurs fortement soutenue au niveau familial, son parrain ayant notamment un groupe de rock dans la région". Pour suivre les performances de Marion Duplicy, rendez-vous ce mardi soir, 20 h 25, sur La Une.