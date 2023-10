Vielsalm : les résidents de la MRS "La Bouvière" ont été volés !

Des bijoux dérobés

Si la valeur du butin est estimée à une centaine d’euros selon Olivier Binet, Directeur général adjoint Pôle "Extra Hospitalier" au sein de Vivalia, la valeur sentimentale de ce qui a été dérobé est bien plus importante. " De l’argent liquide et des objets personnels ont en effet été volés au rez-de-chaussée, affirme-t-il. Nous avons une assurance concernant le contenu des armoires des résidents et nous allons leur proposer un dédommagement. C’est triste et dommage d’en arriver à avoir ce type d’infraction pour un butin assez dérisoire."

Les voleurs s’y sont pris à plusieurs reprises pour pénétrer dans l’enceinte du bâtiment. " Il y a eu plusieurs tentatives, certainement à l’aide d’un pied-de-biche, reprend Olivier Binet. Ils ont endommagé plusieurs carreaux avant de réussir à forcer une fenêtre. Le bâtiment compte des doubles vitrages cassés, avec des châssis et de la quincaillerie qui vont devoir être remplacés."

Mais la situation est bien plus triste pour les résidents. " On comprend leur tristesse puisqu’une alliance a évidemment une valeur énorme sentimentalement parlant. Le préjudice moral est plus important moralement que financièrement. Nous avons rendu visite aux résidents qui ont perdu leurs objets et leur argent. C’est très triste et j’espère que ce genre de fait n’arrivera plus jamais." Une plainte a été déposée à la police qui est venue sur place constater les faits, " avec une unité d’identification, termine Olivier Binet. Ils ont fait leur boulot à 100% et ont relevé des empreintes, notamment de pieds." Direction et résidents espèrent que les auteurs pourront être retrouvés.