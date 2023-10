En conflit sur la fin de vie de la grand-mère, il casse les côtes de sa tante à Libramont

Une manière de procéder qui ne faisait pas l’unanimité dans la famille. "Ma tante voulait que ma grand-mère aille dans un home ou à l’hôpital, explique le prévenu. Ce dimanche-là (NDLR: le 29 janvier 2023), j’étais énervé. Elle avait posté, la veille, une vidéo de mon grand-père sur les réseaux sociaux, filmée de l’extérieur du corps de logis (NDLR: avec en commentaire"pauvre type"). En sortant de la ferme, je vois la voiture de ma tante garée dans un champ. J’ai fait demi-tour pour lui parler, elle n’était pas dans sa voiture. J’ai cherché après elle, je l’ai trouvée dans un bosquet. Elle ne voulait pas discuter, elle s’est dirigée vers la caravane de ma maman. J’étais énervé. Je l’ai poussée, elle est passée de l’autre côté d’une barrière. Je n’aurais pas dû, c’est sans doute là qu’elle s’est froissé les côtes. Jamais je n’ai tiré ses cheveux, frappé ou donné un coup de poing. Je l’ai poussé oui, je le regrette."

"Une version édulcorée, selon Me Frédéric Urbaing, avocat de la tante. La réalité, c’est que madame a eu 4 côtes cassées, on lui a craché deux fois au visage, et tiré les cheveux. Elle présentait plusieurs plaies et hématomes au niveau du corps."

"Sortir ma maman de là"

La tante tient à expliquer qu’un jour, elle a retrouvé sa maman dans le noir, sans chauffage, en hypothermie. "L’assistante sociale est venue. Je l’ai suppliée de faire sortir ma maman de là, explique-t-elle. Je prenais des vidéos de mon père, en vue d’aller voir un juge pour faire sortir ma maman de là. "

Et de déclarer que son neveu l’a envoyé par de-là un enclos clôturé, lui a donné des coups de pied au sol. "Il a dit: je vais chercher un couteau, je vais l’achever."

La substitute du procureur relève que monsieur est en récidive légale. "Sa version d’aujourd’hui est encore plus édulcorée que celle donnée devant les policiers." Elle requiert 12 mois de prison.

"12 mois de prison, pour quelqu’un qui a une vie stable, une relation stable, un emploi stable… Cela me paraît totalement disproportionné par rapport aux faits, commente Me Marc Kauten, conseil du prévenu. Monsieur est en aveu, il ne cherche pas des excuses, mais il y avait des explications à donner." Il plaide pour une peine de travail.

Jugement le 7 novembre.