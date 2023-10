Nellie Oleson, de la Petite Maison dans la Prairie, bientôt à Fauvillers

Sylvain Cotman précise: "Deux heures d’humour, de musique, de nostalgie et de convivialité, où Alison Arngrim promène son regard amusé d’Américaine sur nos années 80 françaises. tout en laissant place par moments au regard malicieux de son alter ego, Nellie Oleson. Du Gym Tonic au Capitaine Flam, en passant par Alf, Dallas, Charles Ingalls, La Compagnie Créole, ou encore L’école des fans. Un spectacle en français, plein de rires, d’énergie et de surprises, suivi d’une très longue séance amicale de dédicaces et photos". Comme pour ses précédents spectacles, Alison Arngrim partage la scène avec son ami Patrick Loubatière, auteur de plusieurs livres sur les années 80 et sur La petite maison dans la prairie. Ils ont fait le choix de ne jouer que dans des petites communes, en clin d’œil au village de "La petite maison", et pour la proximité chaleureuse que cela procure avec le public.

La date du samedi 21 octobre étant sold out, l’administration communale de Fauvillers organise une seconde représentation du spectacle "Nellie Oleson enflamme les années 80", le dimanche 22 octobre, 15 h, à la Maison rurale Ferme Simon, rue de la Misbour à Fauvillers.

Les places sont disponibles via la billetterie en ligne ou par mail à sylvain.cotman@fauvillers.be. Ne tardez pas à réserver. Les places pour la première représentation sont parties en l’espace de quelques jours seulement.

