The Voice Kids: carton plein pour la Bertrigeoise Marion, qui a convaincu les 4 coaches! (vidéo)

Beaucoup d’émotions

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que Marion soit fixée sur son sort. Dès le premier couplet, Typh Barrow et Black M se sont retournés pour découvrir la jeune chanteuse. Les yeux écarquillés, la voix se serre: l’émotion a envahi Marion qui ne s’est pourtant pas laissée faiblir. Continuant à gratter sa guitare, elle a aussi conquis Alice On the Roof et Matthew Irons dans la suite de sa prestation. Matthew qui n’a pas pu accueillir Marion dans son équipe puisque Typh a utilisé son buzzer spécial pour le bloquer.

"Le plus dur est fait"

À la fin de sa chanson, Marion s’est laissée envahir par les larmes. Couverte de compliments, "c’était magnifique", "tu es trop belle", la jeune Bertrigeoise a été couverte d’éloges. "J’adore Angèle, et je trouvais que cette chanson était super, alors je l’ai choisie.", explique-t-elle. Et Black M. de commencer à convaincre la jeune chanteuse: "Moi, j’adore Angèle quand c’est toi qui la chantes !"

Tour de charme qui semble avoir porté ses fruits puisque Marion a bien choisi Black M comme coach, tandis qu’Alice On the Roof semble, elle, conquise par Bertrix en invitant le public à entonner: "Bertrix je t’aime, Bertrix je t’aime.".