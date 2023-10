Vincent Magnus confirmé à la tête de la liste "Arlon 2030" pour les communales

Il se confie sur cette décision qu’il a pris le temps d’analyser ces dernières semaines. "J’ai eu mes moments de doute, je ne sais pas si on peut aller jusqu’à parler du blues du bourgmestre mais il y a eu des moments compliqués durant cette législature. Est-ce que je vais me représenter à mon âge et pourquoi ? Je me suis posé ces questions. J’ai beaucoup consulté mon entourage proche, mes partenaires politiques. Un peu partout j’entendais"il faut repartir". Pousser la liste, qui était aussi une possibilité, c’est difficile. Il y a tellement de beaux projets que j’ai envie de voir aboutir et d’autres que je veux initier."

Le bourgmestre évoque notamment "le magnifique projet du futur parc de l’Hydrion ou encore l’Hôtel du Nord pour lequel on attend les subsides Feder pour l’isolation du bâtiment. C’est un projet que j’ai envie d’initier. Les travaux pour le hall 1 de la Spetz vont être attribués cette semaine. L’aménagement du site de la Cova fait également partie des chantiers à venir et qu’il faut pousser."

Un retour au calme

En termes de bilan, le bourgmestre fait le point sur les chantiers qui perturbent ou ont perturbé la mobilité. "Ça commence à se calmer un peu. Au niveau des chantiers privés, la construction du bâtiment à la rue Molitor se termine et la circulation est à nouveau normalisée. Reste le bâtiment en construction devant le palais de justice qui je pense ne pose pas de gros soucis de mobilité", cite le bourgmestre.

Après la rue de Neufchâteau, un chantier régional pour la chaussée et communal pour les trottoirs, enfin terminé, la Ville a lancé le chantier, en cours, à la place des Chasseurs ardennais pour une durée de 40 jours.

La rue du Dispensaire prioritaire

D’autres travaux routiers sont prévus, avec un caractère d’urgence. "C’est le cas notamment de la rue du Dispensaire qui est prioritaire. On attendait la fin du chantier de la rue de Neufchâteau pour ne pas impacter davantage le trafic. Elle est fortement détériorée."

La rénovation de la rue du Marquisat, devant la Résidence de la Knippchen, doit commencer incessamment.

Autant de projets et bien d’autres encore à mener, le leitmotiv de Vincent Magnus qui est désormais en lice pour sa troisième élection communale consécutive.

Le bureau a également confirmé que la seconde place de la liste sera occupée par Anne Lamesch, actuellement échevine. La campagne est désormais lancée pour les Engagés du chef-lieu.