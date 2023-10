Des caméras supplémentaires, l'engagement d'un agent: la Ville de Virton intensifie sa lutte pour la propreté

Celle-ci réunissait les personnes compétentes en matière d’environnement, de déchet, ainsi que les autorités communales et policières. Comme l’a précisé Annie Goffin, échevine de l’Environnement, "le but de cette réunion de se tourner vers le positif et de trouver des solutions. Si nous voulons une ville propre et agréable, chacun peut porter sa responsabilité."

Le maire François Culot a tenu à rappeler que "la Ville s’engage dans une lutte à long terme contre les dépôts sauvages. Avec le deuxième lot de caméras qui a été approuvé, nous allons disposer de dix-neuf caméras qui seront placées là où la Police le souhaite. Nous avons aussi participé à un appel à projet de la région wallonne pour lequel nous avons été retenus. Nous allons faire l’acquisition d’une caméra environnementale à usage défini."

Un coup de pouce bienvenu pour agir contre les incivilités aux endroits problématiques.

Un nouvel agent compétent pour agir sur le terrain

En parallèle, un agent constatateur en matière environnementale a été recruté en juillet dernier. "En tant qu’agent communal AGP (agent de police judiciaire), j’ai suivi une formation de la Région wallonne, j’ai prêté serment devant le tribunal de 1re instance à Arlon et j’ai été désigné par le conseil. Ma priorité est de rechercher et constater les infractions environnementales comme l’abandon ou incinération de déchets, ka pollution atmosphérique en lien avec la circulation ou encore le bien-être animal. J’agis sur base du code de l’environnement mais aussi du règlement général de Police. Je suis également compétent pour faire de la prévention et de la sensibilisation", explique Simon Klee. L’agent constatateur travaille donc directement avec les ouvriers communaux et a déjà pu déterminer les endroits problématiques à savoir près des bulles à verre, au pied et/ou dans les poubelles publiques, dans les ruelles, devant les habitations…

Simon Klee, après avoir présenté son rôle a mis l’accent sur les dépôts sauvages. "Il est devenu presque banal de les croiser. Je souhaite donc vous laisser la parole sur les problèmes que vous rencontrez et débattre des solutions que vous voulez proposer. De mon côté, je prévois de relancer les Ambassadeurs de la propreté. Il peut s’agir de citoyens, écoles, associations, entreprises…"

Customiser les poubelles ?

Une nouvelle bienvenue puisqu’au sein du public, certains endossent déjà ce rôle et ne manquent pas d’idées. L’un d’entre eux a notamment proposé de remplacer le gilet jaune par u un gilet organge aux messages personnalisés ou la customisation de poubelles pour sensibiliser les citoyens. "Ajouter des messages peut toucher et susciter de bonnes réactions." D’autres solutions ont été soumises pour améliorer la gestion des collectes, le ramassage des sacs remplis par les volontaires, l’ajout de poubelles ou encore le jet de mégots.