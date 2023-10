Un parc d’activités économiques à Jamoigne : un nouveau levier pour la croissance de la région de Chiny

En février 2019, l’arrêté ministériel approuvant le plan communal d’aménagement du parc a été officiellement adopté. Deux ans plus tard, suite à la réalisation de toutes les études techniques et à l’obtention des autorisations nécessaires et des subventions, Idélux Développement et la Commune de Chiny ont lancé les appels d’offres publics.

L’entreprise Lecomte a réalisé les travaux d’équipement, qui sont aujourd’hui achevés. Ces travaux portent sur la création de nouvelles voiries pour desservir les nouvelles plateformes et accéder au parc du Faing, un giratoire pour sécuriser les deux accès du parc d’activités et l’entrée du village, ainsi que l’équipement complet de parcelles.

Le coût des travaux s’élève à 2 131 352 € HTVA financés à 75 % par la Wallonie. La Commune de Chiny a pris en charge le cofinancement des travaux d’alimentation et de distribution en eau, en tant que gestionnaire de son réseau. Quant aux travaux de raccordement électrique, ils ont été cofinancés par ORES. La voirie communale menant au parc du Faing a été prise en charge par la Commune de Chiny. Le solde est assumé par Idélux Développement.

Une attention particulière a été apportée à la préservation de la biodiversité. Les plantations totalisant 1 050 mètres de haies créeront un maillage écologique. L’installation d’espaces et de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la mutualisation d’équipements publics, l’installation d’un éclairage moins énergivore de type LED programmable et l’usage de matériaux locaux sont autant de choix stratégiques qui viennent renforcer l’empreinte écologique positive de ce projet novateur.