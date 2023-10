Accueil de réfugiés ukrainiens : un centre collectif ouvrira bientôt à Saint-Vincent

Combien sont-ils actuellement dans la province ?

” À la date du 3 septembre, le nombre de personnes ayant une Attestation de Protection Temporaire (APT) et encore enregistrées au registre national était de 56 512 pour l’ensemble du territoire. À cette même date, le nombre de réfugiés ukrainiens en Wallonie était de 10 925. En province de Luxembourg, ils étaient 1 222, soit 2.16 % de l’ensemble des réfugiés, mais 11,2 % des bénéficiaires de protection temporaire domiciliés en Wallonie, alors que la population totale de la province ne représente que 8 % de la population wallonne. Il y a donc une surreprésentation de ces bénéficiaires en province du Luxembourg.”

Le nombre de centres d’accueil a été revu à la hausse ?

”Tout à fait. Dans les prochaines semaines, un gîte de Saint-Vincent, dans la commune de Tintigny, accueillera six personnes. Cette ouverture imminente portera à 10 le nombre d’hébergements collectifs et à 337 le nombre de places disponibles dans les centres conventionnés de la province de Luxembourg. Les autres centres d’accueil sont situés à Provedroux (45 places), Beho (68), Limerlé (18), Bastogne (28), Herbeumont (50), Poix Saint-Hubert (28), Remoiville (50), Virton (35), Arlon (9). ”

La plupart des hébergements collectifs sont gérés par Profirst Luxembourg ?

”Le centre de Provedroux est le seul à être géré par un CPAS. Tous les autres sont gérés par la société Profirst. Compte tenu de la capacité réduite du centre d’Arlon et du nouveau centre de Saint-Vincent, leur gestion se fait à distance par Profirst. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de personnel sur place en permanence.”

La province devra-t-elle faire face à un nouvel afflux de réfugiés avant l’hiver ?

”Le nombre d’arrivées de réfugiés ukrainiens est relativement stable depuis plusieurs mois, mais il est difficile d’anticiper l’importance du flux migratoire à l’approche de l’hiver et dans les mois à venir en fonction de l’évolution du conflit. L’appel lancé cet été par le gouverneur pour trouver de nouvelles places s’explique par le constat du taux d’occupation actuel en hébergement conventionné et en prévision d’un éventuel nouvel afflux de réfugiés dans les mois à venir. La protection temporaire dont bénéficient les réfugiés a été prolongée jusqu’à mars 2025. Dans ce contexte et compte tenu de l’évolution incertaine du conflit, le cabinet du gouverneur et la Région wallonne continuent d’explorer toutes les potentialités de conventionnement.”