Grand-Duché de Luxembourg : libéraux et démocrates-chrétiens dans la course au poste de Premier ministre

Les quelque 265 000 électeurs décideront de la répartition des 60 sièges de la Chambre des représentants du Luxembourg. Comme en Belgique, le vote est obligatoire. Selon les derniers sondages, la coalition tripartite (également appelée coalition gambienne) composée des libéraux, des verts et des sociaux-démocrates, au pouvoir depuis 2013, pourrait être reconduite de justesse.

L’équilibre des forces au sein de la coalition pourrait néanmoins être bousculé. Le parti social-démocrate LSAP deviendrait ainsi la force politique principale du groupe, devant les libéraux du DP, qui avaient récupéré plus de sièges lors des élections de 2018. Selon les sondages, les deux mouvements politiques récupéraient respectivement 13 et 11 sièges.

Le libéral Xavier Bettel, 50 ans, occupe le poste de Premier ministre depuis 2013. Il a succédé à Jean-Claude Juncker, alors démocrate-chrétien, qui est ensuite devenu président de la Commission européenne. Comme lors des élections de 2018, les chrétiens-démocrates du CSV, sur les bancs de l’opposition depuis une décennie, devraient rester le premier parti du Luxembourg.

La tête de liste Luc Frieden se présente comme une alternative à Xavier Bettel. L’ancien ministre des Finances a basé sa campagne sur une promesse de réductions des impôts pour ramener son parti dans la majorité. Reste à savoir s’il est prêt, malgré son ascension électorale, à renoncer au poste de Premier ministre pour y parvenir.

“La chose la plus importante pour le CSV est de revenir au gouvernement. Tout le reste peut être négocié”, a assuré M. Frieden au journal luxembourgeois L’essentiel. M. Frieden espère pouvoir former un gouvernement bipartite. Outre la baisse des impôts, son programme promet plus de sécurité dans les espaces publics et plus de logements abordables. Depuis novembre, le CSV est remonté dans les sondages.



M. Bettel, lui, souhaite poursuivre les politiques menées jusqu’à présent et s’engage sur des “questions d’avenir” telles que le logement, les réductions d’impôts, la transition énergétique et l’éducation. Le Premier ministre sortant est très populaire au Luxembourg : selon un sondage, une personne interrogée sur trois souhaiterait que celui-ci reste en poste.

L’actuelle coalition gambienne (en référence au rouge, bleu et vert qui composent le drapeau du pays d’Afrique de l’Ouest) dispose d’une courte majorité de 31 sièges sur 60. Le parti d’opposition CSV en occupe 21 et les résultats des sondages indiquent qu’il pourrait en perdre deux.

Le Parti Pirate, qui appartient au même groupe européen que les Verts, connaît une progression notable et pourrait obtenir cinq sièges. Au Luxembourg, qui compte environ 660.000 habitants, le taux de participation aux dernières élections était d’environ 90 %. Quelque 88.000 Luxembourgeois vivant à l’étranger peuvent également participer au vote mais ne sont pas soumis à l’obligation.