L’aide-soignante fournissait des médicaments à deux drogués d’Aubange

L’enquête s’est portée sur le colocataire et la compagne de celui-ci. Elle a établi de manière certaine que les deux dealers avaient eu des disputes violentes dans un contexte de consommation de cocaïne et que la dame, aide-soignante de profession, fournissait des médicaments censés soulager une blessure à la mâchoire de la victime, mais connus pour leur effet proche de la drogue comme le Lyrica, appelé aussi la "drogue du pauvre", ou le Tramadol, un puissant antidouleur aux effets secondaires dangereux en cas de consommation excessive.

"Je ne sais pas ce qui m’a pris"

Poursuivie pour délivrance de médicaments sans autorisation, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la dame, 35 ans, de présentation impeccable, n’en mène pas large. "Je profitais de mon métier pour me fournir facilement à la pharmacie. Je reconnais lui avoir remis des médicaments, mais je suis certaine qu’il en volait dans mon sac à main, cherche-t-elle à se justifier. Je ne me suis pas rendu compte des conséquences de mes actes."

La dame de Léglise, maman de deux enfants, a fréquenté le colocataire dont elle s’était amourachée. "Je regrette vraiment tout cela. Je ne parviens pas à comprendre ce qui m’a pris de traîner avec des gens pareils."

Son ex-compagnon, disparu dans la nature après les 18 mois de détention préventive effectués, est poursuivi principalement pour son trafic de stupéfiants, mais aussi pour coups et blessures volontaires.

La représentante du ministère public, la substitute du procureur du roi Céline Monnaie, a requis, d’une part dix-huit mois de prison, 8 000 € d’amende et une confiscation par équivalence de 2000€ pour le dealer et d’autre part, trois mois de prison et 8 000 € d’amende pour l’aide-soignante sans s’opposer à un sursis pour cette dernière.

Le jugement sera prononcé le 8 novembre.