Un policier percuté par des fuyards : aucun mandat d’arrêt européen n’a encore été délivré

Une course-poursuite s’est engagée entre plusieurs patrouilles de la police grand-ducale et les fuyards. Un barrage policier a été mis en place, mais les fuyards l’ont forcé, percutant au passage un policier qui se trouvait à côté de sa moto. Le policier a été emmené à l’hôpital. Il n’a été que légèrement blessé. Ses jours ne sont pas en danger.

C’est sur le sol belge, de l’autre côté de la frontière, à Aubange, que la course-poursuite s’est terminée. Le conducteur, qui tentait de s’enfuir à pied, a été appréhendé par la police d’Aubange en collaboration avec la police grand-ducale. Les deux jeunes femmes n’ont pas opposé de résistance.

”Nous avons été avertis par nos collègues grand-ducaux et sept équipes de la police d’Aubange, soit au total 14 policiers, se sont rendus sur place, explique le commissaire Gérard Martin. La voiture, prise en chasse, a percuté un poteau d’éclairage. Le conducteur est sorti et s’est enfui dans les bois. Il a été rattrapé sur le territoire de la commune d’Aubange, à hauteur de la carrosserie Julien, rue de Longwy.”

Le commissaire, chef de poste à Athus, était de garde jeudi et a pris la direction des opérations. Il précise qu’une petite quantité de cannabis a été découverte dans le véhicule accidenté et indique que vendredi en fin de journée aucun mandat d’arrêt européen n’avait encore été délivré par les autorités judiciaires grand-ducales. Le conducteur et les deux passagères sont tous trois domiciliés à Aubange.