Le Golf du Bois d'Arlon sera un des plus beaux de Belgique

au sujet du tout nouveau golf du Bois d’Arlon. L’homme qui a été professionnel pendant 15 ans est sous le charme. Pour lui, pour avoir une telle qualité, il faut aller du côté de Strasbourg.

Ce vendredi, l’endroit qui a fait la polémique a connu, sous un soleil radieux, son premier événement sportif !

Les petits privilégiés ? Les invités du Lions Club Forêt d’Anlier qui auront étrenné un lieu en pleine nature. Ils pourront dire qu’ils ont été les premiers à fouler les greens. Le tant décrié golf recevait 72 compétiteurs dans le cadre d’un événement caritatif. Un gros event avec des sociétés luxembourgeoises. On évoquait la somme de 20 000 euros pour les œuvres sociales du service-club.

Olivier Kock, du Lions, se réjouit de cette grosse journée: "On a pensé à nos œuvres sociales et en partenariat avec différents sponsors, on voulait trouver une action innovante. C’est un peu exceptionnel. C’est une première, car le golf n’est pas encore ouvert au public".

Pas un mécontent !

Quant au 9 trous, il se prête à tous les niveaux, "il est très exigeant par des repères éloignés, un lieu à faire découvrir pour tout le monde. Un si bel objet mérite un certain tarif, on ne peut avoir un tarif d’entrée de gamme pour un si beau lieu", explique Nils Reaume.

Cindy Counhaye a a-do-ré: "C’est un moment magique. On se sent privilégiée de baptiser le parcours. C’est un charity challenge ! C’est un magnifique domaine !"

L’objectivité impose de souligner qu’on n’a pas trouvé un seul mécontent ! "Les gens n’étaient pas bien informés de ce qu’on faisait", assure Olivier Boulard qui porte le projet pour l’homme d’affaires luxembourgeois, Roby Schintgen.

Pour rappel, le projet a entraîné un tsunami de protestations. À l’heure actuelle, le dossier apparaît encore aux yeux de nombreux Arlonais comme un désastre écologique.

À la question de savoir si on respecte les normes environnementales, M. Boulard répond: "Oui, même si c’est assez compliqué à mettre en place. On essaie de faire le maximum. Aujourd’hui, je pense que l’on respecte à 98/99%. On prend contact avec des golfs. Une rencontre est prévue avec Natagora qui encadre certains golfs. Oui, on a déjà eu des contrôles.". L’homme assure que tout roule.

1er janvier

Quand les fans de petite balle pourront-ils sortir les clubs ? On annonce la date du 1er janvier 2024 pour les abonnés. L’hôtel qui avance bien devrait ouvrir en avril 2024. "On termine les façades, le carrelage est en cours dans les chambres, l’électricité est réalisée à 80%, il reste les abords, les abords sont bien avancés." Un hôtel de 64 chambres avec restaurant, fitness, wellness, sauna, hammam, jacuzzi.. Sans doute un 4 étoiles. La vue de la terrasse est assez impressionnante. 14 lodges seront posés à l’orée du bois qui pourront accueillir 6 personnes. Un budget global pour le site de 40 millions d’euros. Le château restant destiné à des mariages et des soirées.

Ce vendredi, on entendait déjà beaucoup parler luxembourgeois et anglais. La première année, on devrait limiter à 400 ou 500 membres, même si on pourra jouer à la journée. "On se réjouit de voir le 18 trous", expliquait un participant impatient.