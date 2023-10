Il y a déjà douze personnes qui travaillent dans la société Golf du Bois d’Arlon. On est en train d’établir le plan financier pour l’hôtel, on table sur 60 personnes. L’hôtel sera ouvert sept jours sur sept.

Cela ne va pas être facile avec la pénurie dans l’horeca ?

On reçoit des CV toutes les semaines, les gens sont contents de travailler ici. J’espère qu’on aura le même engouement pour l’hôtel.

On a eu un début d’été très chaud. Vous n’avez pas eu de regrets de construire un tel projet à ce moment ? Est-on bien dans quelque chose de durable pour une planète qui est en danger ?

On y réfléchit. On a complètement adapté l’arrosage cette année. On est dans des années difficiles car dans la phase d’implantation du gazon, on doit arroser plus que d’habitude. Quand on a eu les deux mois sans eau, on a adapté. On a un programme qui le permet. À partir du moment où nos 160 000 m3 ont perdu x pourcentage, on diminue ou on arrête l’arrosage sur les fairways. La zone où l’on doit arroser toute l’année, ce sont les greens, cela représente 15 000 m3. Soit la production de la station d’épuration. Sans pluie, on arriverait toujours à arroser les greens.

Vous avez eu peur lors de la sécheresse ?

Non, on s’adapte. On sait qu’on doit vivre avec. On se rend compte qu’on récupère beaucoup plus d’eau que prévu.

Ces prix, est-ce vraiment bien démocratique ?

Il faut voir ce qu’on entend par démocratique. On peut très bien aller manger dans une friterie ou dans un étoilé. On ne va pas tous les jours à l’étoilé. On se situe plus dans le golf étoilé que dans la friterie. Il faut les deux. Quand on veut se faire plaisir, on dira qu’on va au Bois d’Arlon.