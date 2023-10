Le Labo Show du PS Luxembourg à Arlon

La Fédération du PS Luxembourg a organisé son congrès d’automne, vendredi à Arlon, dans un nouveau format, ” Le Labo Show”. Plus de 250 personnes se sont rassemblées au Café du Nord pour écouter et participer à ce talk-show entre Paul Magnette et les influenceurs de la province de Luxembourg. Parmi ceux-ci, Margaux Collignon, DJ, Thomas Deruette, ancien styliste, Raphaël Rufo, ancien demi-finaliste à The Voice Belgium et Florian Poncelet, président wallon de la Fédération des Jeunes Agriculteurs.