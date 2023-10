Roman -«Panorama», Lilia Hassaine, Gallimard «Bienvenue dans l’ère de la Transparence : France, 2049. Des quartiers de verre ont été créés et permettent de voir l’intérieur des maisons. Le but : établir une société sous autosurveillance. C’est dans ce climat qu’une famille disparaît. Exfiltration ou disparition inquiétante, Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service et se lance à corps perdu dans l’enquête.»

Roman -«Le Doux Parfum de l’Immortelle», Eva Biname, BE2J Éditions «Dans ce 2eroman, cette auteure de notre ville, nous entraîne dans une histoire d’amour qui nous fait voyager entre les dunes de la côte belge et le maquis corse.»

Jeunesse - «Vite, vite!», É. Chazerand & S. de la Prada Milan «Cet album nous embarque dans le quotidien bousculé de cette petite fille, pour qui tout doit être fait… VITE! Mais il est bon parfois prendre le temps, de faire une pause…»

Le Point-Virgule (Arlon)

Roman - «La mariée portait des bottes jaunes», Katherine Pancol, Albin Michel «Une saga familiale qui se déroule à Berléac, dans une ambiance faite de secrets et trahisons. Mais où l’on découvre également le difficile travail de la vigne. Un roman drôle, tendre, tragique et cruel qui nous emmène au cœur du vignoble bordelais.»

Roman - «L’enragé», Sorj Chalandon, Grasset «Une nuit, 56 gamins se révoltent et fuient la colonie pénitentiaire de Belle-île-en-Mer. Tous sauf un! C’est le destin de ce dernier que l’auteur va nous raconter. Un roman poignant et dur.»

+ À LIRE| Quels sont les livres à dévorer durant cet été 2023 ? Voici les coups de coeur de nos libraires

Poche - «La belle famille», Laure de Rivieres, J’ai lu «En fonçant tête baissée dans l’univers d’une famille et d’un monde qui lui sont étrangers, Manon s’engage sur un chemin dont nul ne sortira indemne. Un thriller psychologique haletant.»

La Dédicace (Virton)

Roman - «L’enragé», Sorj Chalandon, Grasset «Inspirée d’un sombre fait divers, ce roman trace la destinée d’un jeune bagnard abandonné par ses parents. Une nuit, 56 enfants s’enfuient de la colonie où ils étaient maltraités. Tous sont repris, sauf lui. Il avance, résolu à en découdre avec ceux qui se mettront sur sa route...»

Roman - «Le silence des pères», Rachid Benzine, Seuil «Un fils se rend à l’enterrement de son père avec qui il n’avait plus aucun lien. En vidant son appartement, il découvre des cassettes audio qui lui révèlent l’histoire compliquée de ce père méconnu. Un récit court, musical et extrêmement touchant.»

+ À LIRE | Les livres coups de cœur pour les fêtes de fin d'année et bien débuter 2023

Jeunesse - Laurine Roux, «Le souffle du puma», École des loisirs «Puma est une jeune fille d’une beauté remarquable. Elle est si belle que les soldats de l’empire Inca l’ont repérée et emmenée de force pour être l’Élue, promise à Dieu. Elle s’y refuse de tout son être. Sera-t-elle assez forte pour s’opposer à Sapa Inca?»

Le canard paon : du tiers et du quart (Arlon)

Jeunesse - «Trois petites lumières», Maria Ramos, L’école des loisirs «Au beau milieu de la nuit tombent du ciel trois petites lumières. Mais que sont-elles? Monsieur Taupe et ses amies, deux vieilles sœurs lombrics, sont stupéfaits. Que vont-ils bien pouvoir faire de ces nouvelles arrivantes sur Terre? Pour les 4 ans et plus.»

Livre pop-up - «La Belle et la Bête», Dinara Mirtalipova, Éditions Quatre Fleuves « Voici ta rose, Belle, dit son père. Hélas, elle m’aura coûté bien plus que tu ne saurais l’imaginer.» Redécouvrez la Belle et la Bête avec ce livre animé dans lequel chaque page présente une scène en relief enrichie des somptueuses illustrations.»

Roman jeunesse - «Halanga», Katrina Kalda, Syros «Un roman d’aventures, merveilleux et enchanteur, qui explore notre connexion avec le vivant. À Halanga, on vivait sans manquer de rien avant que Sixte ne prenne le pouvoir, laissant la population mourir de faim. Hannah décide alors de partir en quête d’une plante miraculeuse…»

Le temps de lire (Libramont)

Roman - «Ce que je sais de toi», Éric Chacour, Philippe Rey «Un premier roman maîtrisé, une écriture ciselée. Une histoire bouleversante pleine de rebondissements au Caire autour d’un secret de famille qui va rejaillir sur plusieurs générations. À l’image de la couverture, un livre d’une beauté rare!»

Roman - «L’amour», François Begaudeau, Verticales «Une histoire simple : celle d’un amour… Celui des “Moreau” qui vont vivre cinquante ans côte à côte. Un roman bourré de tendresse et surtout d’humour. Tout est raconté en 90 pages. Une prouesse d’écriture à savourer comme une madeleine de Proust!»

Jeunesse - «On a deux yeux pour voir», Baptiste Beaulieu, Les Arènes «Ce très bel album jeunesse raconte avec humanité et bienveillance la beauté de vivre avec ses joies, ses failles et ses blessures. De la tendresse, de la poésie, de l’émotion… Une merveille!»

Le Litherer (La Roche-en-Ardenne)

Roman - «La Diagonale des Reines» Bernard Werber, Albin Michel «Deux héroïnes complexes et perturbées, deux génies des échecs que tout oppose s’affrontent dans un combat sans merci entre 1970 et 2050. Plus qu’un excellent thriller, ce livre est un roman où se mêlent sociologie et psychologie de l’individu. Passionnant

Poche - «L’infini des possibles», Lori Nelson Spielman, Pocket «Dans cette famille, aux racines italiennes, se perpétue un phénomène étrange, les deuxièmes filles finissent toutes vielles filles. Pour échapper à cette malédiction, Emilia et Lucy se rendent en Italie. Arriveront-elles à s’émanciper de leur famille étouffante?».

Bande dessinée - «Adler – L’Aigle à deux têtes T.5 – Le dernier choix», Buendia et Andrieu, Zephyr «Pour ce dernier tome, le niveau de dessin s’élève encore ainsi que les couleurs. C’est très abouti. On retrouve Haens Raeder, le fameux pilote allemand et le pilote américain James O’Brady pour une incroyable conclusion.»

L'Oxygène (Neufchâteau)

Roman - «Les naufragés du Wager», David Grann, éditions du Sous-Sol «L’auteur retrace la véritable histoire des naufragés de ce navire, en 1740. Éloigné des clichés, le lecteur embarque littéralement avec eux, et vit de l’intérieur leur décadence face aux épreuves.»

Jeunesse - «Les folles histoires des instruments de musique!», Pancol & Pelissier, Gautier-Languereau «Démarrez avec une page illustrée décrivant l’instrument, sa famille et les éléments le composant. Poursuivez avec un petit récit aventureux. À lire en famille, aussi bien pour les grands que les petits.»

Biographie - «Sur les traces de Jean de Selys Longchamps. Une vie au galop», Marc Audrit, Weyrich «La biographie intense de Jean de Selys Longchamps, celui qui fut surtout connu pour avoir mitraillé en 1943 le siège de la Sipo-SD, avenue Louise à Bruxelles.»

Livre's (Marche-en-Famenne)

Roman -«Rappelez-vous votre vie effrontée», J. Hegland, Phebus «Jean Hegland arrive avec délicatesse et sensibilité à nous faire entrer dans les souvenirs de John, atteint de la maladie d’Alzheimer. Prof de littérature, il a la mémoire qui s’effiloche et garde malgré tout des bribes de sa passion pour Willam Shakespeare.»

Bande dessinée - «Le nom de la rose» T.1, Milo Manara & Umberto Eco, Glénat «1327: le frère Guillaume de Baskerville enquête sur un mystère dans une abbaye bénédictine du nord de l’Italie. Milo Manara présente sa vision du roman médiéval à succès d’Umberto Eco, avec son dessin réaliste et évocateur.»

Polar - «Ce n’est qu’un début, commissaire Soneri», Valerio Varesi, Agullo «Valerio Varesipublie la huitième enquête du commissaire Soneri, le Maigret italien. On adore ce personnage, calme, engagé et qui adore manger! Varesi fait un portrait lucide et impitoyable de la société d’aujourd’hui.»

Le Rat des champs (Vielsalm)

Jeunesse -«Le colimaçon maçon», Christine Destours et Véronique Massenot, L’Élan Vert «Un maçon qui invente des maisons à la mesure de ses amis les insectes. Décors de coquillages pour les abeilles, de boutons colorés pour la coccinelle… Avec, en plus, des photos de constructions créatives d’artistes contemporains à faire découvrir aux enfants.»

Bande dessinée - «Jim», François Schuiten, Rue de Sèvres «Sous-titré “Lettre d’amour à mon chien”. Car Jim est mort et François Schuiten doit faire son deuil. Une bande dessinée drôle et touchante. Magnifique!»

+ À LIRE | Quels livres en ce début de printemps? Voici les coups de cœur de nos libraires

Essai - «Épître aux Wisigoths», Pierre Senges, Corti «Éloge (par l’absurde) de la littérature avec début en fanfare sur le boulet de canon du baron de Münchhausen. De quoi se délecter du début à la fin.»

Julien Bil (journaliste de L'Avenir Luxembourg)

Roman - «Chaleur humaine», Serge Joncour, Albin Michel «Janvier 2020, dans le Lot, Alexandre vit une vie rurale. La pandémie du Covid et le confinement qui se profile font revenir de la ville les trois filles prodigues et leurs familles. La cohabitation s’annonce difficile et cocasse. Ce roman tendre et caustique décrit une société déboussolée entre les effets de la pandémie et les premiers effets du réchauffement climatique.»

Essai - «Goldman», Ivan Jablonka, Seuil «De J.-J. Goldman, on peut dire qu’il a composé la playlist de nos vies. Bien plus que la biographie du chanteur, retiré à présent de toute vie médiatique, l’auteur livre le portrait d’une époque.»

+ À LIRE | Livres de Lux : les coups de cœur pour Noël venus de la province de Luxembourg

Polar historique - «Comme si nous étions des fantômes», Philip Gray, Sonatine «En 1919, au sortir de la Grande Guerre, Amy, une Anglaise, arrive dans le nord de la France pour retrouver le corps de son fiancé disparu. Un 1er roman furieux, sombre, puissant.»