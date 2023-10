De nombreux fans ravis par le monde de Disney à Libramont (vidéo)

Disneyland Paris, notre maison.

Aurélie et Mathieu Pierlot, les deux Bertrigeois à la base de l’événement, sont sans conteste les plus grands fans de Disney de la Province. Initiés par leurs parents dès leur plus jeune âge, ils possèdent actuellement une collection impressionnante d’objets Disney en tout genre. "Peluches, puzzles, plus de 300 cd de musique, notre maison est entièrement dédiée au monde de Disney, explique Aurélie. Nous disposons également d’un pass annuel au parc Disneyland Paris où nous nous rendons très régulièrement. Ce parc, c’est vraiment notre maison. C’est un univers particulier, un dépaysement total." Tellement particulier qu’il est un endroit idéal pour se ressourcer. "Il m’est déjà arrivé de ne pas être au mieux moralement et de monter dans ma voiture pour aller au parc, souligne Mathieu. Une fois là-bas, je me suis senti chez moi et j’ai tout de suite retrouvé le moral". À force de se rendre à Paris, les deux jeunes fans ont noué des liens très solides avec les gens du parc. "On connaît maintenant pas mal de monde là-bas comme certains figurants dans les personnages, poursuit le jeune homme. Sur place, nous avons également noué de belles amitiés avec des gens de la région que nous ne connaissions pas avant".

Une troisième édition en octobre 2024

Proposer un tel événement à Libramont, c’est donc l’idée de vouloir transposer cette magie directement dans notre région. Mais un tel meeting a bien évidemment un coût. "C’est sûr que nous ne rentrerons pas dans nos frais, explique Aurélie. Mais l’envie de partager cet univers et cette passion est bien plus importante". Bien qu’ils doivent encore faire le bilan de cette édition 2023, qui a rencontré un beau succès au niveau de l’affluence, les deux passionnés ont déjà l’idée de mettre sur place une troisième édition dès l’an prochain. "Nous avons encore d’autres idées derrière la tête pour développer encore plus cet événement, explique Mathieu. Mais nous ne sommes que deux, accompagnés d’une quinzaine de bénévoles à organiser ce week-end, explique Aurélie . Il faudrait pouvoir étoffer davantage l’équipe pour voir encore plus grand. À l’avenir, on aimerait proposer plus d’animations pour les enfants. Mais je pense qu’ils ont déjà bien été comblés cette année avec la présence de nombreux personnages Disney".