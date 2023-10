À l’arrivée des pompiers, le feu semblait être localisé au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée de la façade arrière. Une seule cage d’escalier était totalement enfumée et impraticable. Trois personnes étaient coincées aux étages et appelaient les secours aux fenêtres, sur deux façades et deux rues différentes.

L’intervention complexe a nécessité des renforts et la gestion simultanée de l’incendie, des sauvetages et des personnes impliquées. En définitive, il s’est avéré que le feu était limité à une seule pièce. Le bâtiment était toutefois totalement enfumé.

Trois personnes intoxiquées par la fumée ont été emmenées à l’hôpital. Les moyens engagés d’emblée : un officier, une pompe, un élévateur et une citerne. Par la suite, deux officiers, une pompe et une citerne sont venus en renfort.