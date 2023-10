N40 : réfection des revêtements d’Arlon à Freylange, en principe, dès ce vendredi

Le giratoire N40-N82 (dit “Weisberger”) à Arlon sera fermé à la circulation.· Les usagers seront invités à suivre la déviation via la N4 et l’E25-E411/A4.

La N40 sera fermée entre Arlon et Freylange.

Les usagers seront déviés via la N87 et via l’E25-E411/A4.