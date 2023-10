La proclamation des résultats a eu lieu, lundi en début de soirée, au siège des Jeunes MR situé Avenue de la Toison d’or à Bruxelles. Cette proclamation était également accessible en ligne.

Laura Hidalgo rempile

Présidente au niveau national, Laura Hidalgo a rempilé officiellement, pour deux années supplémentaires à la tête des Jeunes MR Nationaux. Guillaume Soupart et Theo Jacque sont quant à eux, élus à la vice-présidence.

Du côté de la province de Luxembourg, Mathilde Otjacques, 24 ans, conseillère communale à Libramont, a été élue présidente provinciale. Elle succède à l’actuel Président des Jeunes MR luxembourgeois, Antoine Mahin, conseiller communal à Libin.

“Après quatre ans à la tête des Jeunes MR Luxembourg, il est temps de passer la main et de donner l’occasion à d’autres jeunes de vivre cette formidable expérience et de donner la visibilité dont j’ai pu bénéficier. Je continuerai bien évidemment à m’investir en politique pour la commune de Libin et la province de Luxembourg”, a indiqué le président sortant.

Dans le Bureau politique depuis huit ans

Active dans l’organe d’administration des Jeunes MR depuis quatre ans et dans le Bureau politique depuis huit ans, la Libramontoise Mathilde Otjacques a, comme elle l’explique, pu acquérir a cours de cette période, une belle expérience.

” Avec ces quelques années, j’ai appris comment on monte des dossiers, des projets, comment on défend des thèses et comment on représente la population, qu’elle soit jeune ou moins jeune, souligne-t-elle. J’avais déjà une expérience dans la conduite d’équipes au niveau associatif et, cette responsabilité de plus, complétera mon aptitude à travailler dans l’intérêt général.”

La nouvelle présidente annonce qu’elle travaillera dans la continuité, sur les traces de son prédécesseur mais en apportant, bien sûr, sa touche personnelle. “C’est tout naturellement et avec enthousiasme que je continuerai le travail entrepris par Antoine Mahin”, conclut-elle.