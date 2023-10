Risque de prison ferme pour un Virtonais violent qui avait volé plusieurs fois dans des magasins Colruyt

Le ministère public et Me Dorothée Kauten, avocate au nom de Me Molders-Pierre pour la partie civile, avaient sollicité une remise pour diverses raisons et considéraient la remise acquise.

Le juge Philippe Nazé, pas prévenu, les a renvoyées à leurs chères études: "Vous décidez entre vous d'une remise", annonce-t-il.

Un Virtonais de quarante ans est poursuivi pour deux accusations: coups et blessures envers son ex-compagne et de nombreux vols de marchandises aux Colruyt de Virton et d'Arlon, mais aussi des vols sur des personnes. "Les vols, je ne m'en souviens pas, indique l'accusé. Je bois beaucoup d'alcool et je ne sais plus ce que je fais. Par contre, les coups du 23 mars 2023, ce n'est pas moi, c'est l'homme qui nous accompagnait."

La substitute Céline Monnaie, insiste sur la répétition des infractions qui rend cette délinquance très désagréable: "En outre, monsieur a été condamné par le passé pour des faits similaires. Il a bénéficié d'un sursis avec des conditions qu'il n'a jamais respectées. Je demande une peine de prison ferme sans mesure de clémence."

Le poids des mots, le choc des photos

Me Soblet a défendu le voleur violent: "Mon client n'a aucun souvenir de ses chapardages, pas bien graves, parfois un tube de dentifrice, une autre fois un paquet de clopes. Mais les caméras de surveillance laissent des souvenirs technologiques. On ne peut pas aller contre ces images. Même chose pour cette peine de quatre mois de prison avec sursis, qui va se transformer en quatre mois fermes d'ici quelques semaines."

Par contre, Me Soblet réfute les accusations de coups et blessures envers la compagne. "Comme il n'y a pas de certificat médical attestant des coups qui apparaissent sur les photos qu'elle a fournies, nous lui avons réclamé. Elle ne daigne pas y répondre. De plus, les policiers ne l'ont pas entendu le jour des faits, parce qu'ils ont estimé qu'elle "était trop ivre que pour être entendue". On pourrait résumer ce dossier au slogan"Le poids des mots, le choc des photos".On ne peut pas condamner quelqu'un dans un tel contexte. Je demande l'acquittement."

Outre l'acquittement pour les coups et blessures, Me Soblet a demandé un sursis probatoire pour les vols, "même si son client n'a pas respecté les mesures probatoires jusqu'ici."

Le juge Nazé, avant de clore les débats, a tancé le prévenu: "Votre nom apparaît dans d'autres dossiers en cours. Il est grand temps de vous reprendre en main."

Le jugement sera prononcé le 13 novembre.