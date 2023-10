Un Durbuysien flashé à 175 km/h au lieu de 90 à Baillonville (Somme-Leuze): voiture saisie pour 5 jours et permis retiré sur le champ!

Au total, c’est la vitesse de plus de 8 500 véhicules qui a été contrôlée entre 7 et 15 h 45. Verdict: 727 perceptions immédiates, et douze retraits de permis. La "palme", si on peut dire, du conducteur le plus rapide revient à un Durbuysien flashé à 175 km/h (au lieu de 90) à Baillonville. Le véhicule de ce citoyen trop pressé d’Enneilles a été saisi sur-le-champ.

"Depuis l’adoption de cette mesure en mars 2023, c’est le quatrième conducteur dont nous saisissons le véhicule pour une période de 5 jours, en sus des autres poursuites que sont susceptibles de réserver les autorités judiciaires", a expliqué Jean-Pierre Descy, chef de corps de la zone de police Condroz-Famenne.

En direction de Marche-en-Famenne, la vitesse la plus excessive qui a été enregistrée est de 134 km/h, au lieu de 70 km/h.