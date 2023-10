15 et 12 ans de prison pour les deux frères qui ont tenté de tuer un citoyen de Givry, pour le voler

Pourtant, ils ont toujours nié leur implication dans cette tentative de meurtre. Le Tribunal correctionnel de Neufchâteau, composé de trois juges, présidé par le juge Philippe Nazé, n’a pas cru en leurs dénégations.

Ce soir du 17 mars, M. Genon a vu débarquer chez lui, alors qu’il était dans son bureau, deux individus de noir vêtu, encagoulés et masqués. Ils l’ont frappé et menacé d’une arme tout en réclamant de l’argent. Puis un coup de feu a été tiré.

Si M. Genon a cru dans un premier temps qu’il s’agissait d’un tir à blanc, il n’en est rien. La balle a frappé le haut de son crâne avant de heurter un mur. À quelques centimètres près, il n’était plus de ce monde. Et c’est devant une cour d’assises que les deux frères se seraient retrouvés. " Je suis un miraculé ", nous confiait le sexagénaire, quelques jours après l’agression.

Roué de coups, ensanglanté, il est parvenu, miraculeusement en effet, à s’échapper et à trouver refuge chez son frère qui n’habite pas très loin.

M. Genon n’a pu reconnaître ses agresseurs, mais la voix de l’un d’eux lui était familière. Il l’a identifiée comme étant celle de l’un des ouvriers qui a récemment travaillé chez lui, un certain Steven.

Un faisceau d’indices, mais pas d’aveux

Très vite, Steven Joaquim, qui habite Givry, et son frère, Didier, sont dans le collimateur des enquêteurs. L’enquête téléphonique montre que leur gsm a borné dans le quartier. Ils sont étrangement restés injoignables au moment des faits. Leurs compagnes respectives ont tenté de les joindre à 34 reprises.

L’examen balistique confondra Didier Joaquim. Il s’avère que quelques jours plus tôt, il s’est tiré accidentellement une balle dans la cuisse, alors que son arme se trouvait vraisemblablement dans la poche de son pantalon ou à sa ceinture. Cette balle et celle trouvée à Givry proviennent de la même arme. Arme qui ne sera jamais retrouvée.

Lui nie en bloc. C’est un Tunisien qui lui a tiré dessus à Liège. Ce n’était pas son arme. Pourtant la trajectoire de la balle et la quantité de poudre retrouvée dans la poche du pantalon ne laissent aucun doute, estime le Tribunal.

Entre la reconnaissance de la voix par la victime, le GSM étrangement éteint durant les faits et une trace de semelle dans le sang de la victime qui correspond à une chaussure Adidas retrouvée chez Steven Joaquim, le Tribunal estime que ce dernier est bien l’autre agresseur, au-delà de tout doute raisonnable.

Leurs avocats, Me Dimitri De Coster et Me Anne Lambin ont eu beau mettre en exergue les éléments de doutes pour plaider un acquittement, il n’en sera rien. Sur base d’un faisceau d’indices précis et concordants, le Tribunal estime que les deux prévenus sont bien les deux auteurs du home-jacking.

Didier Lambert-Joaquim est condamné à 15 ans de prison (c’est trois de moins que ce qu’avait requis le Parquet). Le quadragénaire est très bien connu de la Justice. Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour le meurtre de Luigi Secci à Bastogne, en 2006 (10 ans de prison devant les assises de Liège en 2010).

Son petit frère, Steven Serra-Joaquim, lui aussi connu de la Justice, est condamné à 12 ans de prison (ce qu’avait requis le Parquet).

Les deux frères peuvent interjeter appel de cette condamnation.

5 ans de mise à disposition du Tribunal d’application des peines

En complément de leur lourde peine de prison, les deux frères ont également été condamnés à une mise à disposition du Tribunal d’application des peines pour une durée de 5 ans.

En clair, cela veut dire que le Tribunal d’application des peines peut décider de les maintenir en prison au terme de leur peine, en vue de protéger la société. Il peut aussi décider de les placer sous surveillance électronique ou de les libérer sous surveillance.