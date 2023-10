Ligne de bus Orval-Bouillon : 2 496 voyageurs, sur les 51 jours d’exploitation.

”Cette ligne a rencontré un intérêt certain de la part du public, souligne d’emblée le ministre. On peut affirmer que le succès a été au rendez-vous en termes de fréquentation. Au niveau des chiffres, la ligne a comptabilisé 2 496 voyageurs, sur les 51 jours d’exploitation. Cela fait donc une moyenne de 6,1 personnes par trajet, ce qui n’est certainement pas mal pour un début.”

La fréquentation a suivi une tendance positive au fil du temps, probablement en lien avec la notoriété de cette offre, et ce malgré une météo plutôt capricieuse. Quant à la gare de Florenville, elle n’a comptabilisé que 36 validations sur les 2 496 de la ligne. “Ce chiffre reste fort faible. Cette faible fréquentation s’explique probablement de manière assez simple : il faut avouer que la gare de Florenville, bien que desservie par un train par heure et par sens en semaine, reste excentrée sur le réseau ferroviaire.”

Les perspectives futures de cette ligne ? “Il est probable que celle-ci sera renouvelée lors des prochaines vacances d’été, en visant six passages par jour et par sens au lieu de quatre. Une évaluation complète, intégrant également les acteurs locaux et touristiques, doit encore cependant avoir lieu.”

Au niveau tarifaire, il n’est pas prévu à ce stade d’intégrer les tickets SNCB et TEC. Cet aspect pourrait être abordé lors de l’évaluation. “Le ticket TEC “Horizon”, qui était d’application, ne coûte que 3 € par trajet pour les gens qui n’auraient pas d’abonnement. L’intérêt d’un éventuel tarif préférentiel SNCB + TEC est donc à relativiser, d’autant que la SNCB utilise pour de tels produits une tarification dépendant de la distance parcourue.”

Enfin, l’idée est bien de reproduire cette expérience de ligne “éVasion”, là où des opportunités se font jour.