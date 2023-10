Un nouveau label pour les bières artisanales de la province de Luxembourg qui va faire mousser !

S’ils ne sont que 12 sur la trentaine de brasseries que compterait la province, voilà un logo rouge qui va faire couler de l’encre. Le club des 12 souhaite voir l’adjectif "artisanal" coller sur les étiquettes. Ils veulent faire changer les choses. En gros, ils désirent plus de transparence au service du consommateur. Tout ne serait pas si artisanal que cela ? Pour faire partie du mouvement, deux critères: brasser soi-même et être de la province. Chaque entreprise acceptera un audit par les pairs. De quoi justifier le nouveau logo sur la vidange.

Entraide en cas de pépin

Réunis au comptoir de Mi-Orge, Mi-Houblon dont le propriétaire, Laurent Munster, est membre d’honneur tout comme le zythologue, Jean-Luc Bodeux, les artisans portent le même projet: "Ensemble, on est plus forts !"

Au-delà de la concurrence, ce regroupement de passionnés se donne les moyens de faire face aux questions administratives. Si l’un d’eux manque d’une matière première, un simple coup de fil pourrait résoudre le pépin. Par des groupes de travail, il compte faire encore évoluer leur savoir-faire. Ils espèrent monter des événements ensemble, commander des marchandises, échanger sur des fournisseurs. De récents achats groupés de malts ou de fûts prouvent que s’associer, c’est tout profit aussi pour leurs finances. Un facebook, instagram et des flyers vanteront le logo "BAL".

L’avenir dira si cette nouvelle initiative tiendra sur la durée. Des bières reconnues de la province n’étaient pas présentes ce lundi. Vont-elles accrocher le wagon ? De quoi alimenter les conversations de comptoirs.

Clément Hallet : "Un label pour la transparence"

Clément Hallet, votre association "BAL" regroupe surtout des petites brasseries artisanales, non ?

Oui, on est en dessous de 300 hectolitres.

Comment se fait-il que des entreprises emblématiques ne soient pas présentes ?

Certaines ont sous-traité leur production et d’autres n’ont pas désiré participer à l’aventure car nous n’avons rien proposé jusqu’à hier. Ils n’ont pas jugé bon d’intégrer l’association, mais on a déjà des touches, cela devrait rentrer.

Si ces bières ne vous rejoignent pas, elles n’ont pas le label. Certains pourraient se sentir exclus ?

C’est pour cela que le label, on ne le donne pas aux gens qui ne sont pas dans l’association. Par contre on propose de faire l’audit pour la transparence de la production. On les référencerait quand même sur notre site, même s’ils ne sont pas membres.

Pas peur de vexer certains ?

Tout le monde peut rentrer à condition de produire sa bière, de venir à une réunion par an et de payer 100 euros d’affiliation.

Gregory Verhelst (La Rulles) : "Ce label, c’est un problème !"

Voilà un label qui risque de faire mousser. Quand on parle de bière, on sait que cela peut vite être épidermique. La création de ce label "BAL" pour Brasseries artisanales luxembourgeoises devrait être dans toutes les conversations de BrassiGaume, ce prochain week-end.

Contacté, le père de l’emblématique la Rulles, Gregory Verhelst, se dit vaguement au courant: "C’est vous qui me l’apprenez. Je n’ai pas vraiment été sollicité. Je pense que c’est beaucoup de petites brasseries". L’homme avait pensé à se regrouper par le passé: "C’est sympa d’y penser, mais c’est difficile à réaliser".

Le patron de la Rulles avale de travers le label: "Je n’ai pas été sollicité, donc de facto, ils n’ont pas voulu que je sois dedans ? Je n’en sais rien !", rappelant que la référence de la bière en Luxembourg reste Orval et que sa Rulles a été un des vecteurs du renouveau.

Pour rester dans le jargon, de quoi être amer ? "Quelles sont les brasseries ? Si ce sont de toutes petites installations avec des bières aléatoires, je ne mets pas mon nom avec. On ne retrouve pas la Chatte, la Mille Vertus, la Saint-Hélène ? S’accaparer le nom de “Brasseries Artisanales luxembourg eoises”, c’est un problème. En excluant d’autres, ce n’est pas très fédérateur ou alors on invite tout le monde. On se retrouve dans une situation de copinage. On peut s’en offusquer. Je vois que des brasseries importantes dans la province ne sont pas reprises et qui sont pourtant tout à fait artisanales, c’est interpellant !"

Qui sont les participants ?

Les Bières de Thiaumont, la Microbrasserie des coccinelles à Morhet, la Brasserie de la Clochette à Etalle, le Cochon fantôme de Tontelange, la Touteur à Libramont, Brasserie Héritage à Léglise, la BAC à Arlon, La Ma’Riebrasse à Sainte-Marie-Chevigny, la Brasserie Comte Hener à Mabompré, la Belleau à Vaux-sur-Sûre, La Brasserie Philippe à Houffalize et la Brasserie Inter-Pol à Mont-Houffalize.