Développement rural: la Ville de Marche-en-Famenne attend vos idées lors de neuf réunions de consultation organisées dans les villages

Ces réalisations, concrétisées depuis plus de 30 ans dans le cadre de ces différentes opérations, ont contribué à améliorer le cadre de vie dans plusieurs entités et à renforcer la vie associative.

Neuf soirées de consultation organisées dans les villages

La dernière opération, initiée en 2008, a été clôturée en 2021. La Ville de Marche a décidé de se lancer dans une nouvelle édition, dès cet automne, avec le coup d’envoi de plusieurs soirées de consultations et d’informations avec les habitants. Il s’agit de la première étape d’une ODR, avant de mettre sur papier, avec les citoyens, des objectifs et des projets. Cette phase suivante débouchera sur un véritable programme, issu de leurs réflexions.

Place donc, dans un premier temps, à neuf soirées de consultations ! Au cours de celles-ci, les participants auront l’occasion de découvrir leur commune sous d’autres facettes et comprendre les enjeux qui s’y profilent pour les dix prochaines années. Ce sera aussi le moment de proposer déjà des idées qui pourraient contribuer au développement de leur territoire et de leur village, dans les domaines comme la mobilité, le patrimoine, l’agriculture, le logement, la vie associative…

Toutes les soirées débuteront à 19 h: à Humain le jeudi 19 octobre, à la salle du village ; à Hargimont le jeudi 26 octobre à la salle des Marronniers ; à Grimbiémont, Roy et Lignières le mardi 7 novembre, à la salle de village de Grimbiémont ; à Waha le jeudi 9 novembre, à la salle du vieux Tilleul ; à Aye le mardi 21 novembre, à la salle Saint-Severin ; à Marloie le jeudi 23 novembre, à la Vieille Cense ; à On le mardi 5 décembre, à l’école communale ; à Hollogne, Champlon et Verdenne le jeudi 7 décembre, à l’école communale de Hollogne et enfin à Marche le 14 décembre, à la salle La Source.

Infos: www.marche.be