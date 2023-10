Concrètement, les travaux viseront à renouveler les couches supérieures de la N40 sur près de 4 km.

Du lundi 16 octobre au vendredi 27 octobre, la N40 sera fermée entre Rancimont et Anlier. Les usagers seront déviés via l’E25-E411/A4 et les échangeurs n° 28 Léglise et n° 29 Habay.

Ce chantier représente un budget de 365 150 € HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage.

Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La société Socogetra a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.